Cinema gratis nelle zone alluvionate, mano tesa per ripartire: ecco dove

Bologna, 30 luglio 2023 – Al cinema all’aperto, gratis, nei territori emiliano-romagnoli colpiti dall’alluvione di maggio. Si chiama “Cinema Revolution: magia sotto le stelle” ed è un’iniziativa promossa da ministero della Cultura e Associazione nazionale esercenti cinema grazie a un finanziamento della direzione generale Cinema e audiovisivo. "Il cinema come strumento per rafforzare il senso di comunità di un territorio, ancor più se ferito. È con questo spirito che abbiamo deciso di promuovere per il mese di agosto una serie di proiezioni all’aperto in 17 comuni della Romagna, dell’Imolese e del Bolognese colpiti dall’alluvione dello scorso maggio", spiega il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, presentando così l’iniziativa del MiC per l’Emilia Romagna.

"Il programma prevede tre serate con protagonisti film della stagione appena conclusa in ciascuna città – va avanti la senatrice bolognese leghista –. Si tratta di appuntamenti gratuiti per il pubblico locale perché saremo noi a sostenerne i costi con un finanziamento della direzione generale Cinema e audiovisivo attraverso un progetto speciale. Prevista inoltre in alcune delle date in calendario la presenza di attori ed artisti".

I primi territori a partire saranno Modigliana, nel Forlivese e Talamello, nel Riminese, il 3, 4 e 5 agosto. Nel primo caso i titoli scelti per le tre serate saranno Signora Harris, Tutti a bordo e SuperMario bross. Nel secondo, la scelta è caduta su Corro da te, Tre di troppo e L’ispettore 8 zampe.

"Ringrazio l’Associazione nazionale esercenti cinema per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa e le amministrazioni locali coinvolte – va avanti Borgonzoni –, che hanno subito accolto con favore la proposta riconoscendone l’alto valore sotto il profilo culturale e sociale. Le immagini drammatiche che sono arrivate dalle zone alluvionate sono ben impresse negli occhi di tutti noi. Abbiamo voluto offrire alle comunità di queste terre – conclude – l’opportunità di ritrovarsi per emozionarsi insieme davanti al grande schermo".

"Il 2023 sta finalmente registrando il ritorno al cinema del grande pubblico, grazie alla varietà e qualità di film presenti nelle sale – dichiara Mario Lorini, presidente Anec –. Poter quindi concretizzare questa iniziativa in territori che hanno vissuto momenti difficili portando la magia del grande schermo è quindi per noi motivo di orgoglio e parte del percorso di avvicinamento di ogni pubblico alla sala cinematografica". L’iniziativa gratuita per le zone alluvionate fa parte di un più vasto progetto del ministero per sostenere il cinema. In tutta Italia, infatti, ‘Cinema Revolution’ ha lo scopo di offrire una serie di titoli al pubblico a soli 3,50 euro.