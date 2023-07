Emilia-Romagna, riparte il tour di Tramonto DiVino: sette tappe tra mare e città d'arte

Bologna, 12 luglio 2023 – Riparte dal 21 luglio ‘Tramonto DiVino’, il roadshow che da 18 anni sposa vini e cibi a qualità certificata (Dop e Igp), cultura enogastronomica e turismo, apparecchiando il meglio dell’enogastronomia per turisti, appassionati e addetti ai lavori. Sette tappe tra mare e città d’arte per celebrare i vini e i prodotti regionali a testimonianza che Romagna ed Emilia sono pronte a ricevere turisti e visitatori all’insegna dell’ospitalità e dell’accoglienza risollevandosi dopo il disastro dell’alluvione. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno una selezione dei 44 prodotti Dop e Igp, abbinati a 30 tipologie di vini a denominazione fra Doc, Docg e Igt per circa mille diverse etichette. “L’Emilia-Romagna si contraddistingue per la varietà e la qualità delle proprie produzioni vinicole, una ricchezza che sa raccontare bene il nostro territorio, la biodiversità e la capacità di fare squadra dell’intera filiera vitivinicola- commenta l’assessore regionale Agricoltura Alessio Mammi intervenendo alla presentazione della rassegna-. Tramonto Divino è un’occasione unica per la promozione dei nostri vini, in un connubio tra buon gusto, cibo di qualità e bellezza del territorio".

Le tappe

Si parte da Cervia il 21 luglio con il Craft Gin Summer Fest un’anteprima a cura di Enoteca regionale dedicata ai gin artigianali accoppiati ai prodotti del territorio. L’appuntamento si terrà nel cuore del borgo fra la Torre San Michele e gli antichi Magazzini del Sale. Il 28 luglio si entra nel vivo della kermesse con l’appuntamento a Milano Marittima fra la centrale Rotonda Primo Maggio e viale Gramsci.

Il 4 agosto tappa a Cesenatico, in piazza Spose Marinai, fra il mare e il porto leonardesco, a celebrare l’anniversario di Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, in collaborazione con Casa Artusi.

Il 1° settembre Tramonto DiVino è tutto emiliano, cominciando con la tappa inedita a Scandiano (Reggio Emilia), terra di Lambrusco e di Spergola, all’interno dei giardini della Rocca cittadina del ‘Boiardo’.

Il 7 settembre è la volta di Bologna dove TramontoDiVino farà tappa in piazza San Francesco.

Da Bologna a Ferrara il 13 settembre nella piazza principale della città estense.

Tappa conclusiva il 15 settembre a Piacenza a Piazza Cavalli, grazie all’organizzazione del locale Consorzio dei Salumi Piacentini Dop.

Info e partecipazione

Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando a una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 25 euro. Il biglietto comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, alcune proposte food, sia servite in purezza che preparate dagli chef, la Guida ‘Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione.