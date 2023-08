Ferragosto 2023 nelle Marche, gli eventi: idee su cosa fare il 15 agosto

Ancona, 13 agosto 2023 – In un connubio di cultura e tradizione, la settimana di Ferragosto delle Marche sarà costellata di eventi per tutti i gusti. Concerti, escursioni, itinerari naturalistici, mostre, spettacoli dal vivo, percorsi enogastronomici, mercatini, sagre allieteranno le serate estive di tutta la regione, dai magici Monti Sibillini, che hanno ispirato la poesia di Leopardi, alle colline di Tullio Pericoli, fino alla costa Adriatica.

Eventi nelle Marche per Ferragosto 2023

Ascoli Piceno

Il 12, 13 e 14 agosto, il paese incantato di Montalto delle Marche apre le sue porte a tutti gli amanti delle fiabe e del genere fantasy per la suggestiva “Notte delle streghe e dei folletti”. Chi ha qualche languorino potrà rimanere stregato dai piatti tipici degli stand e per spostarsi, ci saranno scope... navette gratuite.

Un altro evento incantato a cui non si può assolutamente mancare è “La discesa delle fate”, il 14 e 15 agosto presso la frazione Pretare di Arquata. Dopo il terremoto, riprende il tradizionale evento che vedrà partecipare le bellissime ragazze dei monti Sibillini, ottimo vino e tradizione.

E di nuovo per gli amanti del buon cibo segnaliamo: la sagra nazionale delle cozze a Pedaso dal 12 al 15 agosto, la “maialata in piazza” a Montefiore dell’Aso il 15-19 agosto, la sagra della salsiccia alla brace di Carassai dal 10 al 17 agosto, la sagra della salsiccia e del formaggio fritto a Montegallo il 12 agosto e in ultimo ma non ultimo “Ascoliva” dal 9 al 19 agosto in Piazza a Arringo di Ascoli.

All’alba di lunedì 15 agosto a San Benedetto del Tronto, il giardino “Nuttate de Lune” si animerà delle note del violino di Paolo Incicco e dell’arpa di Valentina Locci, con “Armonie in controluce”, concerto sulle musiche di Bach, Morricone, Pachelbel e Rota. Si prosegue nel pomeriggio di Ferragosto con il “Color Day”, che si terrà a partire dalle ore 15 all’ex-camping. A partire dal 18 agosto, lungo via Laureati, torneranno le bancarelle dedicate all’artigianato locale di “Curiosando al mare”, tra manufatti tradizionali e prodotti innovativi.

Se siete amanti del vino raffinato, della buona tavola e della storia, gli eventi della città di Offida saranno sicuramente di vostro gradimento. Il 18 agosto torna l’evento “GustandOffida”, in cui sarà possibile assaggiare, attraverso percorsi enogastronomici scelti, diverse specialità marchigiane, passeggiando per le vie della cittadina medievale, mentre il 19 agosto le cantine del borgo apriranno le loro porte per l’evento “Chef in Cantina”, dove si gusteranno i piatti di chef stellati respirando il profumo delle botti di rovere.

Fermo

Spostandoci verso il fermano, la rievocazione più antica di Italia in cui si celebra la devozione della città di Fermo alla patrona Santa Maria Vergine Assunta in cielo, “La Cavalcata dell’Assunta”, è l’evento da non perdere per chi ama la storia, la tradizione e il gusto. La rievocazione, che si concluderà il 15 agosto, è caratterizzata da solenni abiti tradizionali, giochi medievali, tamburini, sbandieratori e osterie con degustazioni di piatti tipici.

Macerata

Per gli amanti della musica, alle 21.30 del 15 agosto suoneranno al campo sportivo della Vittoria di Sarnano, Paolo Belli e i Big Band. Per gli spettatori un favoloso finale pirotecnico; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il 14 agosto si terrà il concerto dell’orchestra di fiati della Città di Camerino alla suggestiva Rocca Borgesca. Sulle note della Bohème, per gli amanti dell’opera torna l’appuntamento con “Gigli L’opera Classica” presso Piazza Recanati di Recanati. L’ingresso a questo splendido evento culturale è gratuito. Per gli amanti della natura, si segnala inoltre l’escursione “Notturna di Ferragosto e Alba sui Sibillini” attraverso i percorsi montani di Bolognola.

Per concludere la serata estiva, perché non attendere Ferragosto in riva al mare e guardare da lontano i bellissimi fuochi di artificio a Civitanova Marche? Dal 15 al 17 agosto, per la tradizionale festa di “San Marco” è possibile comprare dell’ottimo pesce alla sagra, mentre nella serata del 16 agosto non si può che rimanere ad occhi aperti di fronte alla sfilata dei pescherecci per la “processione a mare” in onore del Santo Patrono. A bordo del bellissimo trenino Jazz o della vostra macchina, potete risalire da Fermo verso Ancona.

Ancona

La sera del 19 agosto, Ostra ospiterà lo spettacolo "Buonasera Marche Show" talk show itinerante i cui ingredienti del format sono lavoro, cultura, solidarietà e sorriso. Sul palco le eccellenze nei campi della cultura, dello sport, del lavoro orgoglio di questa cittadina. Conduce l’evento il giornalista Maurizio Socci.

A Numana invece, lunedì 14 agosto si terranno due importanti appuntamenti: il concerto all'alba e la festa della Madonna Assunta con lo spettacolo pirotecnico, giunto alla sua undicesima edizione. Il concerto all'alba è sotto la direzione artistica del Maestro Marco Santini.

Per gli amanti dell’astrologia lo stesso lunedì 14 agosto all’Osservatorio Astronomico di Ancona si potrà osservare il cielo stellato insieme al professore Andrea Marinelli. L’evento culturale prevede inoltre una cena stellare.

Invece per i più sportivi, in occasione del 58 esimo festival del Verdicchio di Staffolo, il 20 agosto torna l’evento Verdicchio bike. Quest’anno l’edizione sarà principalmente dedicata ai giovani ciclisti. Il raduno, previa iscrizione, sarà a Piazzale dei Martiri a Staffolo alle 9 e 30. Se avete voglia di scaricarvi e avete nostalgia degli anni 70, non dovete mancare alla 14esima edizione di “Vintagevent” a Sassoferrato dal 12 al 17 agosto.

Pesaro-Urbino

In questo Ferragosto caldo si giunge infine alla provincia più a nord: Pesaro-Ubino, Capitale della Cultura 2024. Martedì 15 agosto musei e mostre aperti per un pieno di bellezza per la Capitale Italiana della Cultura 2024. I musei Civici di Palazzo Mosca propongono i tesori delle collezioni permanenti. Su tutti, come non citare la Pala dell’Incoronazione della Vergine di Bellini, ma da non sottovalutare anche la splendida raccolta di nature morte o le magnifiche ceramiche.

Si terranno inoltre la mostra dedicata al cantautore Lucio Dalla, “Anche se il tempo passa”, e l’esposizione ‘Companatico’, con 68 disegni a china di Giorgio Donini, insegnante e illustratore urbinate-sardo-pesarese.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto a Palazzo Mosca, esperienza imperdibile alla Sonosfera, l’anfiteatro tecnologico per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica unico al mondo, con i due programmi per parlare di ambiente e celebrare Raffaello.

Il 19 agosto sarà invece possibile visitare presso la casa natale di Rossini l’esposizione dedicata a un’ultima opera del Grande Maestro, “La Semiramide”, che compie 200 anni.

In occasione del ROF (Rossini Opera Festival) presso il museo nazionale Rossini (accanto alla casa natale), lunedì 14 agosto, doppio appuntamento: alle 12.30, per la rassegna ‘I Concerti al Museo’ con gli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” e alle 16, per la visita guidata ‘A spasso nell’Opera’ alla scoperta di genesi e storia di Eduardo e Cristina, opera del ROF 2023 rappresentata per la prima volta nel 1819 a Venezia.

Martedì 15 agosto alle 11, ancora per ‘I Concerti al Museo’: da Il Turco in Italia il duetto Don Geronio-Selim: “D’un bell’uso di Turchia” con Giacomo Nanni baritono e Omar Cepparolli basso, da ‘La Cenerentola’ la cavatina di Dandini: “Come un’ape ne’ giorni d’aprile” con G. Nanni, da ‘La gazza ladra’ il duetto Ninetta-Fernando: “Come frenar il pianto!” con Miyoung Lee soprano, Valerio Morelli basso-baritono; G. D’Alonzo al pianoforte.

Infine, dal 13 al 15 agosto si terrà “La caccia al Cinghiale”, una rievocazione storica molto suggestiva della città di Mondavio, uno dei borghi più belli di Italia. L’evento è uno sei tesori culturali della regione Marche e quest’anno raggiunge la sua 61 esima edizione, ricca di banchetti, balli e fuochi di artificio.

Infine, se la voglia di fare shopping e cercare qualche chicca per la casa non vi lascia, allora non potete mancare al mercatino dell’antiquariato di Fano il 12 e il 13 agosto, suggerito anche dalla celebre rivista Cose di Casa.