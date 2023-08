Cavalcata dell’Assunta 2023 a Fermo: le altre cinque dame in corteo

Fermo, 12 agosto 2023 – Se nel periodo tra il Medioevo e il Rinascimento le dame erano figlie e mogli di personaggi importanti, la dama contemporanea non si distingue solo in bellezza, ma per l’amore verso la propria contrade.

Conosciamo le ultime tra le dieci dame della Cavalcata dell’Assunta. A rappresentare contrada Molini Girola sarà Miriana Moretti: ventottenne, impegnata nell’azienda familiare di trasporti come responsabile nel settore logistico, è entrata in contrada da piccola grazie ad amicizie rimaste solide come la passione per i colori verdecelesti. Negli anni ha sempre contribuito alle numerose attività di contrada: dal lavoro per le Hostarie, alla gestione del gruppo Tamburini e del gruppo Palio dei Bambini, fino a diventare membro effettivo del direttivo di Molini Girola. Da quest’anno si è messa in gioco anche nel maneggio della bandiera.

La dama di contrada Pila è Alice Donati: 26 anni, si sta laureando in biologia della nutrizione e nel frattempo lavora nel ristorante di famiglia. Contradaiola dalla nascita come mamma Cristina, papà Mauro, e la sorella Giorgia, Alice inizia in quarta elementare come tamburina senza più separarsi dalla contrada del Mascherone. Dopo quattro anni da cerimoniera, finalmente realizza il suo sogno di diventare dama biancoceleste. Curiosità: segue le orme della sorella Alessia, dama nel 2017.

Alessandra Ramini è la dama di contrada San Bartolomeo: trentaseienne, è un’educatrice di nido d’infanzia. Una famiglia votata alla contrada rossonera con mamma Laura dama negli anni ’90 e papà Orlando Priore e vicepresidente della Cavalcata. Sin da piccola ha partecipato al corteo e dato una mano alle Hostarie e cene di contrada. Attualmente Alessandra fa parte del direttivo e svolge il ruolo cerimoniera, di aiutante del gruppo cucina oltre che di referente del ‘progetto scuola’ della Cavalcata.

La dama di contrada San Martino è Alessandra Carosi: 32 anni, lavora come bibliotecaria e catalogatrice specializzata nel libro antico e materiale musicale. Il suo percorso colorato di bianconero inizia in età adulta durante gli studi universitari. Pur non vivendo più nel territorio di San Martino, Alessandra è rimasta fedele alla sua contrada di nascita. Un legame che neppure l’amore può scalfire: la persona che l’ha fatta appassionare al mondo della Cavalcata e del Palio è il compagno Maurizio, contradaiolo ed ex Priore di contrada Capodarco.

La dama di Torre di Palme è Aurora Talamonti: 25enne, si è laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione, ma attualmente sta continuando gli studi in Scienze della Formazione Primaria. Quasi per gioco, entra in contrada a 14 anni come tamburina continuando a suonare fino al 2017. Dal 2019 è responsabile del ‘gruppo giovani’ e talmente innamorata dei colori gialloverdi che ha deciso di tatuarsi la torre.