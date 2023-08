Supermercati aperti a Ferragosto 2023 nelle Marche: dove andare

Ancona, 14 agosto 2023 – Non tutti i supermercati restano aperti il giorno di Ferragosto, ma qualche catena sceglie di mantenere il servizio al cliente. Ecco dove andare a colpo sicuro per acquisti dell’ultima ora per agevolare il compito a chi anziché andare al ristorante preferisce una gita fuori porta o organizzare un pranzo a casa. O per chi – semplicemente – lavora tutti gli altri giorni e approfitta della giornata libera per rifornire la dispensa.

Ferragosto 2023 : i supermercati aperti nelle Marche

Ancona

Nella città di Ancona per il 15 agosto resteranno aperti: Punto Simply, in Via Trieste, Simply in via via Tenna, Simply via Umbria, Falconara Marittima (AN), Simply Via Della Vecchia Fornace ad Osimo (AN), IperSimply via Maestri Del Lavoro, Chiaravalle (AN), IperSimply Via Molino Basso, Osimo (AN), Simply via Montessori, Castelfidardo (AN), IperSimply via Musone Castelfidardo (AN), IperSimply via Buffaloreccia, Loreto (AN), IperSimply via Don Rettaroli, Jesi (AN), IperSimply via Nicola Abbagnano, Senigallia (AN), Ipermercato Carrefour Camerano via Del Campo D'Aviazione Camerano (AN), Conad City via Canaletto Senigallia, Conad via Enrico Mattei Serra de’ Conti, Conad via Raffaello Sanzio Senigallia, Conad City Corso Carlo Alberto Ancona, Conad Viale Martiri.

Macerata

Niente paura neanche per i maceratesi, ci saranno diversi punti vendita che resteranno aperti anche qui: IperSimply Via Velluti Macerata (MC), IperSimply via Giuseppe Mainini Montecassiano (MC), Simply via Michelangelo Buonarroti Montecassiano (MC), IperSimply Contrada Cisterna Tolentino (MC), Penny Market Corridonia via Dell‘Artigianato MC, Conad Via Enrico Mattei Recanati, Conad City via Vasco De Gama.

Pesaro e Urbino

Visto il trend, e complice il previsto aumento delle temperature, a Ferragosto anche Pesaro e Urbino sono destinate a svuotarsi ulteriormente, chi rimane in città potrà contare sui seguenti negozi: Simply di via Giacometti a Sant'Angelo In Lizzola (PU), Simply via Ponchielli, Pesaro, Conad via Aldo Moro Gabicce Mare, Conad via Romagna Gradara, Conad via Eugenio Montale Mercatale Sassocorvaro, Conad City via Santa Maria in Val D’Abisso, Piobbico, Conad via Flaminia Cagli, Conad via Eusebio Fano, Conad City via Salvemini Piansevero Urbino, Conad City strada nazionale Adriatica Sud Marotta Fano, Conad City via Montebianco Borgo Santa Maria Pesaro, Conad City località Gadana Urbino, Conad City via Raffaello Sanzio Urbino, Conad Superstore via Sasso Urbino, Conady City via Gramsci Gallo Petriano, Conad City Piazza Valter Tobagi Carpegna, Conad City piazzale San Paolo Fano, Conad City via Giusto Cespi San Cesareo Fano, Conad Superstore via Canale, Pesaro, Conad Superstore via Togliatti Fano, Conad Largo Volontari del Sangue Pesaro, Conad City via Pergolesi Tavullia, Conad via San Lazzaro Fano, Conad via 23 Agosto Acqualagna, Conad City via Antonio Gramsci Cantiano, Conad City via Madonna Grande Sant’Angelo in Vado, Conad via Oberdan Fossombrone, Conad City via Cesare Correnti Pesaro, Conad City via Amerigo Vespucci Lucrezia Cartoceto, Conad via Donizetti Fermignano, Conad City via Ponte Metauro Villanova Montemaggiore al Metauro, Conad City via Gramsci Orciano di Pesaro, Conad via Roma Angolo via Tasso Urbania, Conad via Papa Giovanni XXII Pergola.

Ascoli Piceno

Spesa assicurata per la settimana di Ferragosto anche nell’Ascolano dove sono molti i negozi che terranno la saracinesca aperta: IperSimply, Viale Costantino Rozzi Ascoli Piceno (AP), IperSimply, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Grottammare (AP), Penny Market Ascoli Piceno Via Piceno Aprutina, Conad via Barbarana Folignano, Margherita Conad viale Alcide De Gasperi San Benedetto, Margherita Conad via Nino Ciabattoni Pagliare di Spinetoli, Conad via Salaria Pagliare di Spinetoli, Conad City di Comunanza, Conad Piazza Enzo Tortora di San Benedetto.

Fermo

Addio alle immagini delle città deserte in agosto anche nel Fermano, dove resteranno aperti: Simply Via Della Repubblica a Porto San Giorgio (FM), Conad City Via Antonio Segni Grottazzolina, Conad via Andrea Costa Porto San Giorgio, Conad viale Europa Magliano di Tenna, Conad City via Murri Sant’Elpidio, Conad City piazzale Antonio Frattini Amandola, Conad City via Porta Romana, Sant’Elpidio a Mare, Conad via Caserta Porto Sant’Elpidio.