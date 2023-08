Supermercati aperti a Ferragosto 2023 in Emilia Romagna: info e orari

Bologna, 14 agosto 2023 - È tutto pronto per festeggiare ma hai dimenticato quella cosa essenziale da mettere a tavola. Dove fare la spesa a Ferragosto? Fortunatamente alcuni supermercati rimarranno aperti il 15 agosto nelle varie province dell’Emilia Romagna, sebbene il consueto orario potrebbe variare.

Ecco di seguito una mappa con alcuni dei supermercati aperti in regione.

Quali sono i supermercati aperti a Ferragosto in Emilia Romagna

Supermercati aperti a Ferragosto a Bologna

Esselunga via Guelfa/viale Lenin aperto con orario festivo dalle 8 alle 14 Esselunga via Emilia Ponente dalle 8 alle 14 Esselunga piazza degli Etruschi 2 Casalecchio di Reno dalle 8 alle 14 Carrefour strada Maggiore aperto dalle 8 alle 21 Eurospar via Mascherino dalle 8:30 alle 20 Pam Panorama via Zanardi aperto dalle 8 alle 20 Pam Local via Corticella aperto dalle 9 alle 20 Pam Local via Santo Stefano aperto dalle 9 alle 14 Despar via Medaglie d’Oro dalle 8:30 alle 20 Despar via Mascherino (ex Stalingrado) dalle 8:30 alle 20 Metà via d’Azeglio aperto dalle 8 alle 14 In’s via Mazzini aperto dalle 9 alle 13 In’s via Saffi aperto dalle 9 alle 13 Aldi tutti gli store aperti in tutti i punti vendita con orario festivo della domenica

Supermercati aperti a Ferragosto a Imola

Interspar via della Senerina dalle 8 alle 13 Dpiù via Goito aperto dalle 9 alle 13 Aldi via aperto dalle 9 alle 20

Supermercati aperti a Ferragosto a Ferrara

Interspar via Malpasso aperto dalle 8:30 13:30 Conad via Giuseppe Garibaldi aperto dalle 9 alle 13:30 Pam Panorama via Bersaglieri del Po aperto con orario della domenica dalle 9:30 alle 20:30 In’s viale Po aperti dalle 9 alle 13

Supermercati aperti a Ferragosto a Modena

Eurospar via Cabassi aperto dalle 8:30 alle 20 Dpiù via Emilia Ovest aperto dalle 8:30 alle 13 In’s via Bellinzona aperto dalle 9 alle 13

Supermercati aperti a Ferragosto a Reggio Emilia

Despar via Emilia a San Pietro dalle 8:30 fino alle 13 Esselunga viale Timavo dalle 8 alle 14 Eurospar via Regina Elena dalle 8:30 alle 20:15 Dpiù via Ampère aperto dalle dalle 8:30 alle 13

Supermercati aperti a Ferragosto a Parma

U2 supermercato via Emilia Est aperto dalle 8 alle 20 Sigma via Gramsci aperto dalle 9 alle 13

Supermercati aperti a Ferragosto a Piacenza

Aldi via Stradiotti aperto con orario domenicale dalle 9 alle 20 Conad via Modonesi aperto dalle 9 alle 13 Eurospin via Perlasca aperto dalle 8:30 alle 13 Md via Pavese aperto dalle 9 alle 20

Supermercati aperti a Ferragosto a Ravenna

Dpiù via Achille Grandi aperto dalle 8:30 alle 13 Dpiù via dei Poggi aperto dalle 8:30 alle 13 Superstore Coop via Travaglini aperto dalle 8 alle 20:30 Conad via Cesarea dalle 8 alle 13:30

Supermercati aperti a Ferragosto a Rimini

Dpiù via Lando aperto dalle 8 alle 20:30 Conad City viale Tiberio aperto dalle 8:30 alle 13 Tuday Conad viale Cappellini aperto dalle 8 alle 20 Crai Viserbella viale Palos aperto dalle 8 alle 22 Conad viale Missirini aperto dalle 7:30 alle 13 Carrefour Express viale Principe Amedeo aperto dalle 9 alle 22 In’s viale XXIII settembre aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 Euromarket Gea sotto la Coin via corso d’Augusto 8:30 alle 19:30 Conad via Serpieri (sotto la Coin) dalle 8:30 alle 19:30

Supermercati aperti a Ferragosto a Forlì

Conad piazza Falcone e Borsellino aperto dalle 8 alle 13 In’s via Balzella aperto dalle 9 alle 13 Conad City via Ravaldino aperto dalle 8 alle 13

Supermercati aperti a Ferragosto a Cesena

Dpiù via Marzolino aperto dalle 8:30 alle 13 Sigma via Cesare Battisti aperto dalle 9 alle 13 In’s via Cavalcavia dalle 9 alle 13 Conad via Moretti aperto dalle 8 alle 13