Taglio del nastro per Ascoliva Dal buon cibo ai tanti eventi, parte oggi la decima edizione

Taglio del nastro, oggi, alle 18, in piazza Arringo, della decima edizione di ‘Ascoliva’, festival dell’oliva ascolana del Piceno Dop. In programma fino al 21 agosto, la manifestazione enogastronomica manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l’oliva protagonista insieme a altri 12 piatti della tradizione locale. Ma Ascoliva non è solo buon cibo: questa edizione sarà arricchita dal ‘Festival dei saperi e dei sapori’ previsto all’interno del Palaoliva. Si comincia, dunque, oggi alle 18 con l’inaugurazione, a cui seguiranno: l’incontro ‘Ricerca e territorio’ con interventi del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e dell’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Antonini, la presentazione del corso di laurea in Sistemi agricoli innovativi a cura di Davide Neri, direttore del D3A Unipvm, l’intervento di Monica Pantaloni, assegnista di ricerca di Unipvm, sul censimento degli olivi nell’ambito urbano di Ascoli, e di Enrico Maria Lodolini, ricercatore Crea e docente di Unipvm su ‘Innovazioni nella coltivazione dell’Ascolana tenera’. Domani, alle 19 è in programma ‘Il valore dell’oliva ascolana per il territorio e le prospettive di sviluppo turistico’: confronto con l’assessore Antonini, il presidente di Bim Tronto, Luigi Contisciani, e il presidente del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, Primo Valenti. Il 12 agosto, alle 19, si terrà l’incontro ‘Conosciamo l’oliva ascolana del Piceno Dop’ a cura di Leonardo Seghetti, mentre il 13 agosto, alle 19, quello della biologa nutrizionista Katia Marozzi su ‘Il fritto buono’. E ancora: il 14 agosto, alle 19, ‘Olimpiadi dell’oliva’, il 16 agosto, alle 19, ‘Gara delle massaie’, il 17 agosto, alle 19, incontro con degustazione su ‘Conosciamo veramente l’olio extravergine di oliva’ a cura di Leonardo Seghetti, e alle 22 serata di musica dance anni ‘80-‘90 con dj Mara. Il 18 agosto, alle 19, confronto su ‘Valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio’ con Primo Valenti e il direttore del Consorzio tutela vini Piceni Armando Falcioni, e alle 22 live del gruppo ‘On Air’.

Il 19 agosto: alle 19 incontro su ‘L’oliva ascolana tra passato, presente e futuro’ con Leonardo Seghetti, alle 22 esibizione della cantautrice ascolana Giorgia De Santis, in arte Desagio. Chiusura del festival da non perdere, il 21 agosto: alle 19 la cerimonia di assegnazione del ‘Premio Ascoliva 2023’, e dalle 21.30, festa finale con il gruppo musicale ‘Dance to dance’.

Lorenza Cappelli