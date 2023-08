Ferragosto, ci siamo Schiuma party addio Musica e cocomero ma senza trasgredire

di Giorgia Monticelli

Tra feste in spiaggia, musica, tornei e buon cibo; anche il Ferragosto pesarese si prepara ad esplodere su tutto il litorale, accogliendo richieste di grandi, giovani, famiglie e piccini. Non mancano gli appuntamenti per la giornata più festaiola dell’estate che, anche quest’anno, vedrà tante proposte organizzate dai bagnini della città. Per esempio, rimane anche quest’anno alta la bandiera di bagni ‘Chalet a Mare’ che, quanto a divertimento, non si tira mai indietro. Il programma per martedì, Ferragosto, è già chiaro: verso metà mattinata, in riva, l’appuntamento è per i più piccolini con la gara di castelli che ogni anno raggruppa i bambini e le bambine della spiaggia. Si prosegue, poi, a metà pomeriggio (dalle 16 in poi) con i tornei di ping-pong e la tradizionale festa in spiaggia con musica e divertimento: "Nulla di esagerato – sottolinea il bagnino Federico -, ma permettiamo alle persone di viversi qualche ora di spensieratezza e divertimento, lo facciamo tutti gli anni anche se nel corso del tempo abbiamo cambiato le iniziative; una volta facevamo gli schiuma party, questi ultimi anni invece ci accontentiamo di buona musica e divertimento".

A qualche chilometro di distanza, proprio all’uscita del primo passaggio pedonale sopraelevato, i bagni ‘Margherita’ propongono una festa godereccia tra musica e porchetta. "Saremo accompagnati dalla musica della dj Simona Catania che animerà il pomeriggio in spiaggia – spiega Raniero Dragomanni, il bagnino -. La festa da noi non può mancare".

Una giornata all’insegna della famiglia sarà quella proposta, invece, da bagni ‘The Beach’ e il Caffè 2 + 6 che organizzano un pranzo in spiaggia (già sold out) accompagnato da un pomeriggio di musica: "Anche noi, nulla di eccessivo – spiega il titolare Michele -, la nostra clientela è indirizzata più verso giornate tranquille, in compagnia, ma sempre caratterizzate dal divertimento che a Ferragosto non può mancare. Inoltre, scaldiamo i motori già da domani (oggi, ndr) con due appuntamenti: alle 16.30 l’animazione per i bambini con le baby dance e la distribuzione del classico ‘pane e Nutella’, e alle 18 un live di ‘Chance su Marte’. Il tutto in vista del 15 di agosto".

Si ritorna sulle feste per i giovanissimi fiondandosi ai bagni Tiki, con il bar ristorante ’Clorofilla-Oasi Selvaggia’, che prevede al classica festa di Ferragosto accompagnata dalla merenda, tra cocomerate e gelati rinfrescanti: "Non abbiamo ancora deciso il dj, ma offriremo certamente un po’ di svago per i pesaresi – spiega Abi -. Proponiamo il nostro classico menù alla carta (con posti ancora prenotabili), senza variazioni, da gustarsi a due passi dal mare. Poi, dalle 16, festa per tutti".

Per la sera del 14, invece, arriva in soccorso la ‘Flower Power night’ al Maraviglia, in Baia Flaminia, con dj Kobra e Gale che animeranno la serata e per chi, invece, volesse allontanarsi dalla spiaggia; una lunga giornata vi aspetta, da mezzogiorno a mezzanotte, a villa Piccinetti, con dj set e musica tutto il giorno. Per info. 378 3027581