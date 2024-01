Previsioni meteo in Emilia Romagna, temperature in rialzo: “Ritorno quasi alla primavera”

Bologna, 21 gennaio 2024 – Il gelo e il freddo polare di questi giorni – che hanno visto temperature in picchiata con valori molto al di sotto dello zero – stanno per lasciare spazio a un clima meno rigido e più mite.

Temperature in rialzo in Emilia Romagna

L’Emilia Romagna dovrà fare i conti ancora per qualche ora con l’inverno rigido, preparandosi poi ad abbracciare temperature in rialzo dalla metà della prossima settimana quando ”dopo il transito di una debole perturbazione atlantica tra la sera di lunedì 22 e la giornata di martedì 23 gennaio – spiega il meteorologo Massimo Galletti di MeteoMax -, a partire da mercoledì 24 gennaio correnti atlantiche molto miti, accompagnate da una rimonta della pressione, ci faranno ritornare quasi in primavera, con i valori termici che si riporteranno oltre le medie stagionali almeno fino al fine settimana. Questa mitezza si avvertirà soprattutto al centro-sud, mentre in Pianura Padana le temperature resteranno leggermente più basse, seppur oltre le medie del periodo”.

"Continua quindi questa alternanza di ondulazioni che talvolta portano aria fredda ed altre clima più mite, in una sorta di inverno che quasi si fa fatica a chiamare col suo nome”, conclude Galletti.

Coerentemente con quanto espresso da MeteoMax, anche gli esperti di Arpae prevedono un miglioramento delle temperature a partire da circa metà della prossima settimana.

Previsioni meteo lunedì 22 gennaio

Lunedì 22 gennaio sarà “inizialmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature – spiega il bollettino di Arpae –; aumento della nuvolosità nel pomeriggio per l'ingresso di una debole perturbazione di origine atlantica. Dalla sera sono previste deboli precipitazioni, più consistenti sugli Appennini. Temperature stazionarie, con valori minimi in pianura compresi fra 0 e -4 gradi, inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane, con gelate diffuse; valori massimi compresi fra 7 e 8 gradi”.

Previsioni meteo martedì 23 gennaio

Martedì 23 gennaio, invece, vedrà “cielo nuvoloso con deboli precipitazioni residue ad inizio giornata sui rilievi occidentali. Tendenza ad ampie schiarite dalla tarda mattinata”. Mentre le temperature saranno in aumento “con valori minimi compresi tra -1 e 4 gradi, inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane; massime comprese tra 8 e 10 gradi, con valori leggermente più elevati sui rilievi”.

Previsioni da mercoledì 24 a sabato 27 gennaio

Infine, tra mercoledì 24 e sabato 27 gennaio, “si prevedono condizioni di tempo stabile: cielo in prevalenza poco nuvoloso durante le ore centrali con nebbie notturne e al primo mattino sulle zone pianeggianti. Temperature in aumento ad inizio periodo ed il lieve diminuzione successivamente”.

Che tempo farà in Emilia Romagna