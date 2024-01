Freddo record fino a -22 gradi sulle Dolomiti in Veneto, in Emilia Romagna si arriva a -10

Bologna, 20 gennaio 2024 – Freddo e gelo in Emilia Romagna e Veneto. L’inverno ha iniziato a picchiare forte e l’aria fredda di natura artica ha fatto registrare temperature fortemente sotto lo zero nella notte appena passata e anche nella mattina seguente. Con conseguenti disagi per tutti, in particolare per gli automobilisti.

Freddo record sulle Dolomiti: -22 gradi, si è formato ghiaccio a forma di stalattiti

In Veneto -22 gradi, si sono formate stalattiti

Soprattutto sulle Dolomiti venete, nella zona di Cortina d’Ampezzo, è stato registrato un freddo record. Turisti e residenti si sono svegliati oggi con temperature sotto i 20 gradi, temperature mai viste prima quest’anno. Addirittura le case e gli edifici si sono costellati di ghiaccio a forma di stalattiti, mentre alcune auto hanno faticato a rimettersi in moto dopo la nottata trascorsa all'addiaccio. Anche una Tesla, parcheggiata al Passo Tre Croci, ha dovuto affrontare la ripartenza dopo la notte a -18 gradi. "Ero preoccupata dopo aver visto le immagini del cimitero di Tesla a Chicago”, spiega Monica, di Bassano del Grappa. Ma alla fine Monica ce l’ha fatta a ripartire con la sua Tesla.

Ma la temperatura più bassa è stata localizzata a Passo Cimabanche con -22,4 gradi, seguito a poca distanza da passo Campolongo con -22 gradi; la depressione della piana di Marcesina si ferma a -21,9 gradi, come sulla Marmolada la stazione di arrivo della funivia. Tra i capoluoghi di provincia la città pi fredda è Belluno con -6,6, seguita da Vicenza (-4,3), Verona (-3,7) e Treviso (-3,6); le altre sono intorno allo zero.

Consigli contro le gelate

A Venezia, però, sono segnalate possibili gelate notturne e dalle 22 di sabato 20 gennaio sono in azione i mezzi spargisale. “I mezzi attiveranno la procedura necessaria per la salatura della viabilità carrabile sulle rotatorie, cavalcavia e sottopassi della Terraferma”, spiega in un comunicato il Comune di Venezia -. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza. Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d'informazione "Ocio che nevega", predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo”.

Consigli utili per affrontare neve e gelo nè dà anche la Protezione civile del Veneto. “Se sei costretto a prendere l’auto – spiega la Protezione civile – libera interamente il mezzo e non solo i finestrini dalla neve, tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada, mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti: non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote”.

Previsioni meteo in Veneto

Per la giornata di domenica 21 gennaio è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature in montagna sono “prevalentemente in rialzo, salvo calo delle minime nelle valli. In pianura minime in rialzo sulle zone interne, in calo a sud-est, pressoché stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo. Diffuse gelate nelle ore più fredde”.

Mentre per lunedì 22 gennaio è previsto “cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, con maggiori annuvolamenti in serata. Non escluse locali brevi precipitazioni in serata, nevose fino a bassa quota”. Le temperature saranno in aumento in montagna, “soprattutto le minime; in pianura in locale variazione, tendenti al calo nelle massime e con minime ancora diffusamente inferiori a zero”.

Gelo anche in Emilia Romagna

Anche in Emilia Romagna la giornata di sabato 20 gennaio è stata caratterizzata da un clima gelido, anche se non così polare come quello verificatosi in Veneto. Durante la notte sono state registrate temperature molto basse da parte di Arpae, Nella notte/prima mattinata, in provincia di Modena, all’altezza del Lago Scaffaiolo è stata registrata la temperatura di -10,8 gradi, a Passo delle Radici -10 gradi e a Doccia di Fiumalbo -7,8 gradi. Vicino al lago Ballano, in provincia di Parma, c’erano -8,4 gradi, a Morfasso, in provincia di Piacenza -6,9 gradi e a Selvapiana vicino a Forlì -6,1 gradi. Ancora: a Casoni di Romagna (Bologna) -4,1 gradi e a Castelnono ne’ Monti (Reggio Emilia) – 4 gradi.

Previsioni meteo in Emilia Romagna

Per la giornata di domenica 21 gennaio Arpae prevede “cielo sereno o poco nuvoloso salvo il passaggio di nubi medio-alte tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie, con valori minimi tra -4/-5 gradi sul settore centro-occidentale, tra 0 e -2 gradi sul settore orientale; valori inferiori nelle aree extraurbane. Massime comprese tra 5 e 7 gradi”.

Lunedì 22 gennaio, invece, tempo “inizialmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature; aumento della nuvolosità nel pomeriggio per l'ingresso di una debole perturbazione di origine atlantica. Dalla sera sono previste deboli precipitazioni in Appennino. Temperature stazionarie, con valori minimi in pianura compresi fra 0 e -5 gradi, inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane; valori massimi compresi fra 7 e 8 gradi”.

Neve nelle Marche

Infine, dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, anche le Marche sono ripiombate nel freddo invernale, come previsto dall’allerta meteo. In provincia di Macerata è venuto a nevicare e riaprono le piste da sci sui Sibillini.