Allerta meteo in Emilia Romagna: le previsioni tra gelo e mareggiate

Bologna, 19 gennaio 2024 – Vento gelato, temperature in picchiata, mare molto mosso. Dopo la neve a quote collinari, le previsioni meteo per l’Emilia Romagna fino a domenica non lasciando spazi a molti miglioramenti. Anzi: è stata emessa una nuova allerta gialla che riguarda, in particolare, le zone appenniniche e la costa romagnola. Ma vediamo i dettagli.

Previsioni meteo: emessa nuova allerta gialla in Emilia Romagna

L’allerta meteo

Per sabato 20 gennaio è previsto vento freddo di Bora o Grecale di burrasca moderata (che soffieranno tra i 60 e i 75 chilometri all’ora) da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica.

Inoltre – scrive ancora l’Arpa Emilia Romagna – è prevista la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a -3 gradi sulle zone di montagna.

Infine, è previsto mare da molto mosso ad agitato al largo e non si escludono localizzati fenomeni di erosione costiera più probabili sul litorale romagnolo.

Le previsioni per domani

Il cielo sereno non tragga in inganno: il freddo intenso continuerà a farsi sentire, con estese gelate notturne che potrebbero creare anche qualche problema di sicurezza sulle strade nelle prime ore della giornata.

Le temperature minime restano sotto ai valori medi del periodo – un evento in questo inverno particolarmente mite – con le minime intorno ai -4 gradi gradi delle pianure del settore centro-occidentale e tra i 4/5 gradi sul settore costiero. Massime in ulteriore lieve diminuzione sul settore orientale. Valori compresi tra 6 e 7 gradi.

Sulla costa, sospinto dal forte vento di Bora o Grecale da nord-est, il mare del Riminese sarà agitato e potrebbero verificarsi mareggiate.

Le previsioni per domenica 21

Ancora cielo sereno, ancora grande freddo con valori minimi tra -4 e -5 gradi sul settore centro-occidentale, tra 0 e -2 gradi sul settore orientale; valori inferiori nelle aree extraurbane. Massime comprese tra 6 e 8 gradi.

Da lunedì sboccia la primavera

Un cambio brusco ci attende per lunedì 22: l'Anticiclone delle Azzorre andrà progressivamente a consolidarsi – prevede il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni – verremo così raggiunti da flussi atlantici simil primaverili che raggiungeranno l'apice di caldo anomalo all'incirca venerdì 26, quando, secondo l’attuale tendenza meteo, potremo registrare 10 gradi in più di domani.