Neve in Emilia Romagna, quanta ne è caduta e dove sono le piste da sci aperte

Bologna, 12 gennaio 2024 – Le recenti nevicate e le temperature rigide sotto lo zero sull’Appennino dell’Emilia Romagna hanno contribuito a far esplodere di gioia tutti gli amanti dello sci, nonché i gestori degli impianti sciistici (ma anche i ristoratori e gli albergatori) della regione che – dopo un inizio inverno con temperature più miti del previsto – hanno potuto (quasi) completare l’apertura di delle strutture che erano rimaste ancora chiuse finora.

Ecco quindi dove si potrà andare a sciare nel weekend in Emilia Romagna.

L'impianto sciistico di Corno alle Scale

Corno alle Scale (Bologna)

Da domani, sabato 13 gennaio, saranno aperti tutti gli impianti della stazione del Corno alle scale sull'Appennino bolognese, dove ci sono oltre 35 cm di neve. "L'ottimo innevamento e le condizioni delle piste a dir poco eccezionali sono le premesse per un fine settimana straordinario di sport e divertimento da trascorrere al Corno alle Scale", dicono dal comprensorio annunciando appunto la possibilità di usare tutti gli impianti. Inoltre, dal lunedì al venerdì si può raggiungere da Bologna il Corno alle Scale con Corno Express, utilizzando cioè i mezzi di trasporto pubblico a un prezzo scontato (dal lunedì al venerdì) che include treno/bus e skipass.

Monte Cimone (Modena)

Sul Monte Cimone sono caduti tra i circa 50 cm di neve e la stagione sciistica prosegue pienamente. “L’inverno è arrivato al Cimone portando condizioni fantastiche – scrivono sui social dalla stazione sciistica dell’Appennino modenese -. Il prossimo weekend vedrà aperture progressive di nuove piste e collegamenti stabili con località Le Polle e Cimoncino. Per qualsiasi informazione su impianti e piste aperte, vi invitiamo a visitare il nostro sito o a scaricare l’app ufficiale del Cimone”.

Cerreto Laghi (Reggio Emilia)

Questo weekend apre per la prima volta in questa stagione la stazione sciistica di Cerreto Laghi. La località di montagna in provincia di Reggio Emilia si è finalmente imbiancata dopo settimane di attesa, con una nevicata che ha portato oltre 25 cm di neve. Da domani l’impianto è aperto. "Da sabato 13 gennaio saranno aperte: pista 1, pista 2 e campo scuola – scrivono felici i gestori della struttura – Viste le temperature favorevoli continuiamo ancora a produrre neve artificiale per integrare la neve naturale caduta nei giorni scorsi”.