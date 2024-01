Neve, vento di burrasca e mareggiate nelle Marche: le previsioni meteo

Ancona, 19 gennaio 2024 – E’ finito il caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi due giorni delle Marche. La gente ha approfittato di un clima incredibilmente mite per la stagione per fare una passeggiata in spiaggia. Ma da domani le cose cambieranno. Torna l’inverno. Torna il freddo.

Neve, vento e mareggiate nelle Marche (foto di repertorio)

Infatti, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per valida dalla mezzanotte del 20 gennaio alla mezzanotte del 21 gennaio. Previsto vento di burrasca con piogge. Ma anche la neve ad una certa altitudine.

“Nella giornata di sabato 20 gennaio – si legge nel bollettino – sono attesi venti nord-orientali con raffiche fino a vento forte o burrasca (62-74km/h). Le raffiche interesseranno i Comuni della fascia costiera e quelli confinanti. Le precipitazioni interesseranno la prima parte della giornata e saranno a carattere di piovasco o breve rovescio. Il limite della neve si attesterà attorno ai 500 metri”.

Weekend con freddo e gelo anche nella confinante Emilia Romagna, dove, alla neve in collina di oggi pomeriggio, seguiranno nella giornata di sabato gelate mattutine, vento di Bora e temperature sotto lo zero, anche a -3 o -4.

Che tempo farà nelle Marche