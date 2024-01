Meteo Marche: caldo e gente in spiaggia, ma ora cambia tutto e torna la neve. Ecco le previsioni

Ancona, 18 gennaio 2024 - Sole, caldo e gente in spiaggia: una piacevole sorpresa per chi detesta freddo e neve. Due giorni di gennaio da passare magari in riviera passeggiando con un abbigliamento leggero e comodo, oppure o un'occasione per sedersi al bar e fare due chiacchiere senza battere i denti. C’è chi non ha perso l’occasione per fare una camminata in spiaggia a maniche corte.

Oggi caldo sopra le media in tutte le Marche, temperature fra i 15 e i 20 gradi confermate anche per domani. Insomma, prove di primavera, ma sarà solo una parentesi: nel weekend è prevista di nuovo la neve e un nuovo sbalzo termico.

"Il caldo è dovuto all'arrivo di aria nord africana che porta flussi caldi e temperature elevate - spiega il meteorologo Danilo Tognetti, esperto dell’Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (Amap) della Regione Marche -. Le temperature si manterranno sopra la media anche domani mattina, ma già nel pomeriggio è previsto un cambio di tendenza, comincia a filtrare aria artica. In serata ci sarà un peggioramento. Ci sarà uno sbalzo termico notevole e tra sabato e domenica le temperature scenderanno sotto la media. Il cambiamento è dovuto all'ingresso di aria fredda con perturbazioni. Nel weekend il cielo sarà nuvolo o molto nuvolo. Per domenica sono previsti valori più rigidi: si arriverà anche sotto lo zero con possibili gelate soprattutto sul versante appenninico. Il calo termico sarà netto in tutta la regione".

La domanda che si pongono gli amanti della montagna è sempre la solita: arriverà la neve? "E' prevista tra venerdì sera fino a a sabato a quote collinari (400-500 metri) sulle province settentrionali, in quelle meridionali (nell'Ascolano e Fermano), fino a 700 metri – aggiunge Tognetti -. Nevicherà, ma non è detto che attacchi al suolo. Rischio ghiaccio per sabato notte e domenica mattina". Poi a inizio settimana prossima, ci sarà un nuovo cambiamento. "E' previsto un ritorno dell'anticiclone subtropicale, un'altra ondata di aria nord africana che porterà di nuovo le temperature sopra la media".