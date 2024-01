Allerta maltempo Emilia Romagna, vento forte e pioggia in arrivo: le previsioni

Bologna, 17 gennaio 2024 – Già dalle prime ore di oggi c’è stato un peggioramento delle condizioni meteo un po’ su tutto il Paese. C’è poi una “nuova perturbazione (la numero 6 del mese) che porterà piogge, inizialmente deboli e sparse, in progressiva estensione su gran parte delle regioni del Nord compresa l’Emilia-Romagna”, avverte Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro Meteo Professionisti.

“Precipitazioni che, nonostante subiranno una intensificazione nel corso della giornata risultando localmente abbondanti in montagna sulla nostra Regione, difficilmente acquisteranno caratteristiche nevose, anche sui rilievi. Questo anche perché il passaggio del fronte nuvoloso sarà comunque accompagnato da una forte ventilazione mite sud-occidentale con temperature oltre la norma soprattutto in Appennino: dove è atteso lo zero termico intorno a 2500 metri", dice anche Nanni.

"Alta la probabilità che si formi il gelicidio, specie nelle aree vallive centro-occidentali. Più deboli e irregolari saranno invece le precipitazioni attese in Romagna, anche se non si potrà escludere del tutto qualche rovescio temporalesco”.

Forte vento in arrivo

"Tre le fasi più ventose attese nei prossimi giorni e che riguarderanno delle probabili criticità sulla nostra regione: la prima riguarderà tutto il crinale e l'Appennino centro orientale tra questa sera e la notte da sud ovest”, spiega Nanni. “Poi nuovamente in queste aree giovedì 18 sera sempre da sud ovest e infine venerdì 19 tra la tarda mattinata e il pomeriggio, ma questa volta con raffiche di Bora quindi da nord est, causate dall'ingresso di aria fredda, che soffierà in maniera intensa lungo la linea di costa”.

Allerte meteo di giovedì 18 gennaio

E a proposito di vento, come per oggi 17 gennaio, anche per la giornata di domani l’Arpae Emilia Romagna ha emanato due allerte meteo: una arancione per vento che interessa le province di Forlì-Cesena e Rimini e una gialla.

Quest’ultima riguarda piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena; vento Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Per la giornata di giovedì 18 gennaio – si legge nel bollettino di Arpae – sono previsti venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle aree montane e collinari centro-orientali, con valori fino a burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sulle aree di crinale dell'appennino romagnolo. Le precipitazioni del 17 gennaio, in esaurimento nella mattinata successiva, potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti dei livelli di attenzione, occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

A parte i venti, “giovedì 18 è attesa una giornata con tempo variabile ma con maggiori schiarite durante il pomeriggio”, spiega Nanni. “Nel dettaglio i cieli potranno risultare da nuvolosi, con schiarite maggiori su pianure e zone costiere durante le ore centrali del giorno. Formazioni di banchi di nebbia o nubi basse in serata e al mattino in sollevamento diurno. Residue precipitazioni lungo i settori appenninici. Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 2/3 gradi delle pianure e 4/6 gradi della costa, con massime sensibilmente sopra la media del periodo comprese tra 7 e 13 gradi”.

Previsioni meteo giorno per giorno