Previsioni meteo in Emilia Romagna, pioggia e possibile gelicidio: ecco dove

Bologna, 16 gennaio 2024 - È allerta meteo arancione per vento e gialla per frane in Emilia Romagna. A dirlo è Arpae, che per la giornata di mercoledì 17 gennaio prevede venti forti, pioggia, possibili frane e potenziali gelicidi. Ecco le province coinvolte.

Allerta arancione per vento

L’allerta meteo è valida dalla mezzanotte di oggi (17 gennaio) fino alla mezzanotte di domani (18 gennaio), e coinvolgerà le province di Forlì-Cesena e Rimini (zona A1 della montagna romagnola). “Sono previsti venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 e 74 chilometri orari), in intensificazione sulla zona centro-orientale dal pomeriggio, con venti di burrasca forte (tra 74 e 88 chilometri orari”, spiega la Protezione civile.

Allerta gialla per piene, frane e gelicidio

L’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Per vento, invece, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Infine, allerta gialla per pioggia che gela per le province di Piacenza e Parma. Sono previste, sottolinea la Protezione civile, "precipitazioni moderate, più intense sulle zone appenniniche, che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua nelle zone montane centro-occidentali, con possibili superamenti dei livelli di attenzione e localizzati fenomeni di ruscellamento. Sono inoltre possibili fenomeni franosi lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono probabili fenomeni di pioggia che gela nelle zone vallive collinari occidentali".

Le previsioni meteo 17 gennaio 2024

La giornata di domani sarà molto nuvolosa con precipitazioni sui rilievi emiliani che si estenderanno su tutta la regione, intensificandosi sui rivieni centro-occidentali (dove si prevedono temporali). Sempre per domani è prevista la possibilità di gelicidio, ossia pioggia che congela al suolo, sulla fascia collinare che attraversa l’area centro-occidentale della regione. Le temperature minime saranno comprese tra 1 e 4 gradi, mentre le massime attorno ai 4 gradi in Emilia, tra 8 e 13 gradi in Romagna. Come anticipato, venti moderati o forti da sud-ovest sui rilievi e in via di intensificazione verso sera.

