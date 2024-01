Neve e vento di Bora in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 18 gennaio 2024 – Neve e vento di Bora in arrivo in Emilia Romagna per i prossimi giorni. Il clima in regione – come vuole la stagione – si fa sempre più rigidamente invernale. Inoltre, scatta una nuova allerta arancione per vento anche per la giornata del 19 gennaio.

Infatti, da venerdì è previsto l'arrivo di aria polare dalla Porta della Bora, i venti ruoteranno da Nord e diventeranno freddi e taglienti. In giornata previste anche delle nevicate a bassa quota sull'Emilia.

Neve e vento di Bora in Emilia Romagna

Neve in Emilia Romagna: ecco dove

“Fino a metà giornata di venerdì 19 gennaio continuerà la circolazione di aria calda e temperata, poi la situazione cambierà nel pomeriggio con l’arrivo della Bora dall’Europa orientale”, spiega Sandro Nanni, meteorologo di Arpae. “Un afflusso di aria fredda porterà deboli nevicate – continua Nanni –, prima sull’Appennino per poi scendere fino a un’altezza di media collina, intorno ai 200 metri. Per ora invece escludiamo neve in pianura. Il fenomeno durerà poche ore, fino alla serata di venerdì, e anche il quantitativo di neve che cadrà sarà di pochi centimetri”.

Le aree interessate dall’arrivo della neve sono quelle centro orientali, ovvero “dal Parmense-Reggiano fino alla Romagna”. Resta fuori la parte più occidentale della regione, ovvero Piacenza. Il freddo invece caratterizzerà la giornata successiva, quella di sabato 20 gennaio. Le temperature scenderanno sotto lo zero e ci saranno gelate mattutine”.

Allerta meteo arancione per vento: in quali zone

Per venerdì 19 gennaio, Arpae e Protezione civile hanno diramato un’allerta arancione per vento per le province di Forlì-Cesena e Rimini; per stato del mare per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta gialla per vento, riguarderà, invece le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per mareggiate le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la giornata di venerdì 19 gennaio – spiega il bollettino di Arpae – sono previsti in mattinata venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sull'Appennino centrale e venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale orientale da sud-ovest. Sulla pianura nord-orientale e sulla costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord est dalla tarda mattinata o primo pomeriggio. Il mare sarà agitato al largo con altezza d'onda superiore a 3,2 metri e direzione d'onda da nord-est. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di erosione del litorale, in particolare nel settore centro-meridionale. Si segnala che la piena in atto sul fiume Secchia transiterà nel tratto vallivo con livelli prossimi o inferiori alle soglie di attenzione nella mattina, in progressiva decrescita durante la giornata. Sono previste inoltre deboli precipitazioni che assumeranno forma di neve a quote superiori a 300-400 metri”.

Previsioni meteo 19 gennaio

Nella giornata di venerdì 19 gennaio – secondo gli esperti Arpae – il cielo sarà “nuvoloso con precipitazioni deboli ed irregolari che dal settore nord-orientale tenderanno ad interessare tutta la regione. Zero termico in abbassamento con possibilità di deboli nevicate fino a quote di 500-600 metri, che temporaneamente potranno scendere fino a 200-300 metri”. Mentre i venti saranno “inizialmente deboli orientali tendenti a disporsi da est/nord-est rinforzando durante la giornata, con forti venti di bora lungo la fascia costiera”.

Previsioni meteo 20 gennaio

Sabato 20 gennaio, invece, “prevalenza di cielo sereno con estese gelate nella notte e durante la mattina. Temperature minime in sensibile calo con valori diffusamente inferiori a -3/-4 gradi sul settore centro-occidentale e tra 1 e -2 gradi sul settore costiero”.

Tendenza tra il 21 e il 23 gennaio

Tra domenica 21 e martedì 23 gennaio “correnti fredde settentrionali, associate ad un promontorio di alta pressione, manterranno condizioni di cielo sereno o al più velato per nubi di passaggio fino a domenica. Successivamente flussi occidentali temperati porteranno un aumento della nuvolosità ma sempre in un contesto di tempo stabile. Le temperature saranno in calo, soprattutto nei valori minimi con estese gelate fino a lunedì mentre tenderanno a risalire leggermente a termine periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna