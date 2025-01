Auricolari Bluetooth di Xiaomi con ANC: prezzo super con l'offerta Amazon di oggi

Acquistare nuovi auricolari Bluetooth non è mai stato così conveniente: con l'offerta Amazon di oggi, infatti, è ora possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 6 Lite con un prezzo scontato di 15,53 euro. Le cuffie true wireless di Xiaomi sono vendute direttamente da Amazon e mettono a disposizione degli utenti un ottimo comparto tecnico, con anche la cancellazione attiva del rumore. In questa fascia di prezzo, gli auricolari non hanno rivali e possono essere considerati, a tutti gli effetti, come un best buy assoluto. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la colorazione desiderata.

Auricolari Xiaomi con ANC: un best buy su Amazon

Per auricolari Bluetooth di qualità a prezzo accessibile è possibile puntare su Xiaomi e scegliere le Redmi Buds 6 Lite. Queste cuffie true wireless, di tipo in-ear, sono dotate di un driver con diaframma in titanio da 12,4 mm e possono sfruttare la cancellazione attiva del rumore, con frequenza estesa fino a 40 dB. C'è anche la riduzione del rumore AI durante le chiamate.

Da segnalare anche un'ottima autonomia: considerando anche la carica aggiuntiva della custodia, infatti, gli auricolari possono garantire fino a 38 ore di utilizzo. Le Redmi Buds 6 Lite includono il supporto al Bluetooth 5.3 oltre che alla funzione Google Fast Pair, per il collegamento rapido allo smartphone Android. Gli utenti possono gestire le funzioni delle cuffie tramite l'app Xiaomi Earbuds. L'offerta è disponibile di seguito, con la possibilità per gli utenti di scegliere tra varie colorazioni.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, le Xiaomi Redmi Buds 6 Lite sono acquistabili al prezzo scontato di 15,53 euro. Si tratta di un prezzo ottimo per poter acquistare delle cuffie true wireless di qualità, spendendo poco e senza rinunciare a un comparto tecnico completo.