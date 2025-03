Un computer completo, bello e potente, perfetto per tutti: iMac 24’’, approfitta del 9% di sconto

L’iMac 24” di ultima generazione combina un design elegante e minimalista con le prestazioni avanzate del nuovo chip M3. Pensato per chi cerca un computer all-in-one veloce, fluido e perfettamente integrato con l’ecosistema Apple, questo modello offre una CPU 8-core e una GPU 8-core, rendendolo ideale per creatori di contenuti, professionisti e utenti esigenti.

Grazie allo sconto del 9% su Amazon, il prezzo scende a 1.399,00€, un’ottima occasione per chi desidera un dispositivo potente e sofisticato.

iMac 24" con SoC Apple Silicon M3 in offerta su Amazon: potenza e design a 1.399,00€

L'iMac 24” è dotato del chip M3, uno degli ultimi arrivati in casa Apple. La CPU 8-core assicura un’elevata reattività nelle attività quotidiane e professionali, mentre la GPU 8-core è ottimizzata per la grafica avanzata, il montaggio video e il rendering 3D.

Grazie alla sua efficienza energetica, il processore garantisce prestazioni superiori senza surriscaldamenti, assicurando un utilizzo silenzioso e senza intoppi.

Il dispositivo è dotato di 16GB di memoria unificata, una scelta che offre vantaggi significativi per il multitasking, garantendo un’esperienza fluida anche con software complessi come Photoshop, Final Cut Pro e AutoCAD. Lo spazio su SSD da 256 GB assicura tempi di avvio rapidi e un accesso immediato ai file, migliorando la produttività e l'efficienza del lavoro.

Uno dei punti di forza dell’iMac 24” è il suo display Retina 4,5K, che offre una risoluzione di 4480 × 2520 pixel. Grazie alla tecnologia True Tone, lo schermo regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale, riducendo l’affaticamento visivo.

La gamma cromatica P3 e la luminosità di 500 nit assicurano immagini nitide, colori realistici e contrasti definiti, rendendo questo desktop all in one perfetto per la grafica professionale, la fotografia e l’editing video. L'iMac 24” è un esempio di eleganza e minimalismo, con un design sottile di soli 11,5 mm di spessore.

Nella confezione sono inclusi accessori premium come la Magic Keyboard e il Magic Mouse, entrambi wireless e perfettamente integrati con macOS per un’esperienza utente intuitiva e fluida.

Grazie allo sconto del 9%, l’iMac 24” con processore M3 è ora disponibile su Amazon a 1.399,00€. Un'opportunità da non perdere per chi cerca un computer all-in-one potente, elegante e altamente performante.