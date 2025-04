Cottura sana e versatile: compra la friggitrice ad aria con doppia modalità di cottura, OGGI con il doppio sconto

Questa friggitrice ad aria calda XXL da 30 litri unisce le funzioni di un forno elettrico tradizionale a quelle di una friggitrice ad aria, grazie a 20 programmi preimpostati, doppia modalità di cottura, potenza da 1800W e touchscreen LED intuitivo. Pensa che la trovi su Amazon a 115,83 euro, con IVA inclusa, sconto del 5%, offerta a tempo limitato e coupon extra da 30 euro applicabile al checkout.

Friggitrice ad aria calda XXL da 30L: forno multifunzione con 20 programmi e touchscreen LED

La capacità interna di 30 litri consente di cucinare per 4-6 persone contemporaneamente, preparando pietanze come pollo intero, pizze, verdure, dolci o snack fritti. È ideale per famiglie o per chi ama cucinare in grandi quantità con un solo elettrodomestico.

Il pannello di controllo con touchscreen a LED permette di selezionare facilmente i programmi desiderati, impostare il timer fino a 8 ore e regolare tempo e temperatura manualmente. Tra le funzioni incluse ci sono cottura ventilata, grill, disidratazione, frittura ad aria, riscaldamento e scongelamento.

Grazie alla doppia modalità di cottura, è possibile alternare o combinare aria calda e resistenza elettrica, ottenendo cibi croccanti fuori e morbidi dentro con un ridotto uso di olio.

La struttura interna è rivestita con materiali antiaderenti e facili da pulire, mentre gli accessori in dotazione (come griglie, vassoio raccogli-briciole e cestello) sono lavabili in lavastoviglie, semplificando la manutenzione.

Il design moderno e verticale consente di risparmiare spazio sul piano cucina, pur offrendo elevate prestazioni grazie alla distribuzione uniforme del calore.

In definitiva, la friggitrice ad aria da 30L con forno integrato è una soluzione completa per cucinare in modo sano e vario, adatta a famiglie e appassionati di cucina. Con 20 programmi, timer da 8 ore, doppia modalità di cottura e touchscreen LED, unisce versatilità e semplicità d’uso. Il prezzo di 115,83 euro, con IVA inclusa, sconto del 5%, offerta a tempo e coupon da 30 euro, è attualmente disponibile su Amazon e rappresenta una valida alternativa ai forni tradizionali.