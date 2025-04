Russell Hobbs TexturePlus: la macchina che fa caffè americano perfetto ogni mattina, ora in sconto su Amazon

Russell Hobbs TexturePlus 22620-56 è una macchina da caffè americano con timer digitale, pensata per preparare fino a 10 tazze di caffè in modo semplice e programmabile. Dotata di caraffa in vetro da 1,25 litri, sistema antigoccia, filtro permanente e piastra riscaldante, è attualmente disponibile su Amazon a 33,62 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e offerta a tempo limitato.

Russell Hobbs 22620-56: macchina per caffè americano con timer digitale e caraffa da 1,25 L

Il timer digitale integrato consente di programmare l’avvio dell’infusione fino a 24 ore prima, per trovare il caffè già pronto al risveglio. Il display retroilluminato semplifica l’impostazione dell’orario anche nelle ore più buie.

La caratteristica principale è il sistema di estrazione ottimizzata con filtro permanente, che permette di ottenere un caffè più ricco e aromatico senza dover utilizzare filtri di carta usa e getta. Il filtro è facilmente removibile e lavabile.

La caraffa in vetro da 1,25 litri consente di servire fino a 10 tazze standard, mantenendo il caffè alla giusta temperatura grazie alla piastra riscaldante automatica posta alla base della macchina.

Il sistema antigoccia interrompe il flusso quando si solleva la caraffa, evitando fuoriuscite e macchie. La struttura compatta e la finitura nera con dettagli in rilievo la rendono adatta a qualsiasi cucina o ufficio.

Il serbatoio dell’acqua è facile da riempire grazie all’indicatore di livello visibile, mentre il coperchio superiore consente un accesso diretto al vano filtro per una gestione rapida e igienica.

In definitiva, Russell Hobbs 22620-56 TexturePlus è una macchina da caffè americano pratica e completa, ideale per chi cerca gusto, comodità e programmazione intelligente. Con timer digitale, filtro permanente, caraffa da 1,25 L e funzione antigoccia, offre una soluzione affidabile per ogni mattina. Il prezzo di 33,62 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e offerta a tempo limitato su Amazon, la rende una scelta interessante per gli amanti del caffè lungo.