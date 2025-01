Cuffie Bluetooth di JBL a meno di 40€: pochi pezzi, sono da prendere al volo

Oggi ti parliamo delle cuffie on-ear JBL Tune 510BT, semplicemente fantastiche, perfette per il quotidiano, leggere e con un design moderno; si trovano in sconto (con un risparmio pari al 20%) su Amazon al prezzo speciale di soli 39,89€, spese di spedizione comprese. La consegna sarà celere e immediata anche presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Consentono di godere di un sound di alta qualità e assicurano anche una lunga durata della batteria; perfette per chi cerca comfort e prestazioni al top.

Suono JBL Pure Bass, design minimal e tanta tecnologia con JBL

Grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, queste cuffie offrono un audio potente e bilanciato, enfatizzando i bassi per un’esperienza d’ascolto coinvolgente. Ideali per ascoltare musica, podcast o film con una qualità sonora che non delude. Con la connessione Bluetooth 5.0, le Tune 510BT assicurano una trasmissione audio stabile e senza interruzioni. Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, sono facili da configurare e garantiscono una connessione rapida.

Le JBL Tune 510BT offrono fino a 40 ore di autonomia con una sola ricarica, perfette per lunghe giornate di utilizzo. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, bastano soli 5 minuti di carica per ottenere 2 ore di riproduzione. Il design on-ear leggero e l’archetto imbottito garantiscono un comfort estremo anche durante un utilizzo prolungato.

I comandi integrati sulle cuffie ti permettono di gestire musica, chiamate e volume con facilità. Inoltre, le Tune 510BT sono compatibili con gli assistenti vocali come Google Assistant e Siri.

Con un costo di soli 39,89 euro, queste cuffie offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con lo sconto del 20% su Amazon, è il momento perfetto per portare a casa un prodotto di JBL, affidabile e performante. Non lasciartele sfuggire, sono in promozione per poche ore. Avrai accesso anche alla garanzia di due anni con il rivenditore, valida via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.