Design elegante e funzionalità avanzate: la Smart TV Hisense 43A72NQ è la scelta ideale per il tuo salotto

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV di alta qualità con una spesa contenuta: con l'offerta Amazon di oggi, infatti, è disponibile una Smart TV Hisense con pannello QLED 4K da 43 pollici al prezzo scontato di 319 euro, con anche la possibilità di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateizzati senza finanziamento (in genere, basta avere Amazon Prime).

Il modello in offerta (43A72NQ) garantisce la possibilità di sfruttare un pannello di qualità e una piattaforma smart sempre aggiornata e ricca di app e funzioni avanzate. Si tratta, quindi, della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un'ottima Smart TV spendendo poco. La consegna è gratuita e il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV QLED Hisense: l'offerta giusta è su Amazon

La TV Hisense 43A72NQ rappresenta, in questo momento, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova Smart TV di qualità con un prezzo accessibile. Il modello in questione ha un pannello QLED con risoluzione 4K e diagonale di 43 pollici e può contare sul supporto Dolby Vision e HDR10+.

C'è anche la funzione Game Mode Plus che rende la Smart TV ideale anche per il gaming, in particolare in abbinamento a una console. Il comparto audio include il supporto Dolby Atmos mentre dal punto di vista software troviamo la piattaforma smart VIDAA U7, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e con la possibilità di sfruttare Alexa. Naturalmente, c'è il pieno supporto ai canali del digitale terrestre.

Con l'offerta in corso su Amazon, in questo momento, la Smart TV Hisense 43A72NQ è disponibile al prezzo scontato di 319 euro, con possibilità di pagamento in 5 rate e consegna gratuita. L'offerta è disponibile di seguito.