Il tablet ideale per guardare serie TV in mobilità a meno di 110 euro

Il tablet che ti proponiamo oggi è un prodotto con Android 14 da 10.1 pollici, con specifiche di punta e un pacchetto completo di accessori. Questo è un prodotto perfetto per l’intrattenimento multimediale, è in offerta su Amazon al prezzo straordinario di 109,99 euro, grazie a un incredibile 74% di sconto. Di fatto, vanta caratteristiche di alto livello e un design moderno, va bene sia per il lavoro, che per lo studio e il relax da divano.

Un tablet potente, perfetto per l’intrattenimento

Grazie ai 22 GB di RAM (12GB di base + 10GB di espansione virtuale) e al processore Octa-Core da 2.0GHz, il tablet garantisce prestazioni fluide e reattive. Può gestire il multitasking senza problemi, supportando app pesanti, giochi e streaming senza rallentamenti.

Con 128GB di memoria interna, espandibili fino a 2TB tramite scheda TF, il tablet offre spazio sufficiente per archiviare foto, video, documenti e app. Non dovrai più preoccuparti di esaurire la memoria.

Il display HD da 10.1 pollici è un pannello dal quale vedere immagini nitide con colori vivaci, risultando così perfetto per guardare film, leggere o navigare sul web. La certificazione Widevine L1 garantisce la compatibilità con i principali servizi di streaming, consentendo la visione di contenuti in alta definizione.

Dotato di WiFi dual-band 5G+2.4G e Bluetooth 5.0, il tablet assicura connessioni stabili e veloci. È perfetto per videoconferenze, streaming e trasferimenti di file senza interruzioni. Il tablet dispone di una fotocamera posteriore da 8MP e una anteriore da 5MP, ideali per scattare foto, registrare video o partecipare a videochiamate.

Include inoltre GPS integrato, che lo rende utile per la navigazione. La batteria ad alta capacità da 8000mAh promette un’autonomia prolungata, perfetta per l’uso quotidiano senza la necessità di ricariche frequenti.

Il tablet viene fornito con una tastiera e un mouse, trasformandolo in una workstation portatile. Questi accessori lo rendono perfetto per lavorare o studiare in mobilità.

Per concludere, con un prezzo ridotto a 109,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nonché con uno sconto del 74%, questo tablet è un’occasione da non perdere.