In offerta la webcam all-in-one con risoluzione 2K e cancellazione del rumore, perfetta per le aziende

Da diversi anni ormai, la comunicazione visiva e audio di alta qualità è diventata essenziale anche e soprattutto per le interazioni professionali. Le videoconferenze sono dunque parte del quotidiano, e per questo motivo avere a disposizione strumenti che garantiscano chiarezza e affidabilità è fondamentale. Rientra perfettamente in questa categoria la NEARITY C45 2K, una soluzione completa per chi cerca un dispositivo "all-in-one" che offra immagini nitide e un audio cristallino. Oggi su Amazon costa meno del previsto: 249,99 euro, compresa spedizione, grazie allo sconto del 17%.

Massima qualità audio e video con la webcam 2K di NEARITY: ideale per uso professionale

La NEARITY C45 è dotata di un sensore CMOS ultra-grandangolare (120°) capace di trasmettere in 2K, risoluzione che si traduce in immagini nitide e dettagliate, perfette per le videoconferenze professionali. Tra i "pro" di questa webcam c'è anche lo zoom 5X, una funzionalità che permette di ingrandire l'immagine senza perdita di qualità. Potrebbe servire ad esempio in contesti professionali dove è necessario mostrare documenti, presentazioni o altro.

L'auto-framing con intelligenza artificiale è un altro elemento chiave della NEARITY C45. Sfruttando algoritmi avanzati, la webcam è in grado di rilevare automaticamente i volti delle persone presenti nell'inquadratura e di centrarli automaticamente, mantenendoli sempre ben visibili durante la videoconferenza.

Relativamente all'audio, la C45 di NEARITY integra un altoparlante e quattro microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore. Tale combinazione assicura un audio chiaro e nitido, riducendo al minimo i rumori di fondo e le interferenze, per una comunicazione più efficace e senza distrazioni. La cancellazione del rumore è un vantaggio enorme soprattutto in ambienti rumorosi o affollati, dove può essere difficile sentire chiaramente la voce degli interlocutori.

Per quanto sia avanzata rispetto ad altre webcam oggi in commercio, la NEARITY C45 è facile da installare essendo di tipo "Plug-and-Play", il che significa che non richiede driver o software complicati da gestire. Basta collegarla a una porta USB-C/USB-A del computer per iniziare a utilizzarla immediatamente. La C45 è compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza, tra cui Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, e con tutti i più diffusi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Chrome OS. In dotazione, infine, c'è anche un telecomando per una gestione comoda del dispositivo anche a una certa distanza. (accensione/spegnimento, attivazione dei microfoni e così via).

Acquistala subito al prezzo speciale di soli 249,99€, spese di spedizione comprese, con consegna celere entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.