Migliora la tua postura quando giochi al computer con il mouse da gaming di Logitech

Il Logitech G402 Hyperion Fury, un mouse da gaming progettato per garantire precisione e velocità, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 39,99 euro, con uno sconto del 25%. Con caratteristiche avanzate e un design leggero, è la scelta ideale per i giocatori che desiderano migliorare le proprie prestazioni.

Logitech G402 Hyperion Fury: velocità e precisione a soli 39,99€

Dotato del sensore Fusion Engine di Logitech, il G402 offre una velocità di tracciamento senza pari, ideale per giochi frenetici e competitivi. I 4.000 DPI regolabili ti consentono di adattare la sensibilità alle tue esigenze, garantendo precisione sia nei movimenti rapidi che in quelli più lenti.

Con un peso di soli 144 grammi e un design ergonomico, risulta comodo da usare anche per lunghe sessioni di gioco. La forma è pensata per adattarsi alla mano in modo naturale, riducendo l'affaticamento durante le maratone di gaming.

Il mouse dispone di 8 pulsanti completamente programmabili, che ti permettono di personalizzare i comandi per adattarli al tuo stile di gioco. Puoi assegnare macro, funzioni rapide o comandi complessi tramite il software Logitech G HUB, ottimizzando ogni mossa in gioco.

Grazie al design dei pulsanti, il G402 offre una risposta rapida ai clic, garantendo un vantaggio competitivo nei giochi FPS e d'azione. Ogni clic infatti, è registrato istantaneamente, migliorando la tua reattività.

Non di meno, è compatibile con PC, Mac e laptop, rendendolo una scelta versatile per tutti i giocatori. Progettato per durare, il G402 è realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità ed è costruito per sopportare intense sessioni di gioco, garantendo affidabilità nel tempo.

Con un costo scontatissimo di soli 39,99 euro e un risparmio del 25%, il Logitech G402 rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un mouse gaming performante senza spendere una fortuna.

Con l’attuale offerta a tempo limitato su Amazon, è il momento perfetto per migliorare il tuo setup da gaming con un dispositivo affidabile e versatile.