Power bank VEGER da 27000mAh: autonomia e ricarica rapida a soli 15,12€

Il power bank di VEGER da 27000mAh è una batteria portatile ad alta capacità con tecnologia di ricarica rapida PD 20W e QC 3.0, è si trova in offerta su Amazon al prezzo speciale di 15,12€, con spese di spedizione incluse. Questa offerta a tempo limitato rende questo charger una scelta ideale per chi cerca un prodotto portatile con cui ricaricare i propri device anche all’aperto.

Tanta potenza e autonomia da record

Con una capacità di 27.000mAh, il power bank in questione è in grado di ricaricare più dispositivi più volte prima di esaurire la carica. È ideale per chi viaggia spesso o lavora fuori casa e necessita di una soluzione affidabile per mantenere i propri dispositivi carichi.

La tecnologia di ricarica rapida PD 20W e QC 3.0 assicura all’utilizzatore tempi di ricarica ridotti sia per il power bank stesso che per i terminali collegati.

Giusto per fare un esempio: può ricaricare uno smartphone fino al 50% in soli 30 minuti, rendendolo perfetto per chi ha poco tempo a disposizione.

Il design intelligente include 4 porte di uscita, che permettono di ricaricare fino a quattro gadget in simultanea, come smartphone, tablet e cuffie wireless. Le due porte di ingresso (USB-C e Micro USB) offrono una certa dose di flessibilità nella ricarica della batteria esterna stessa, così lo troverai compatibile con una vasta gamma di prodotti, inclusi iPhone, Samsung, smartphone Huawei, tablet, cuffie wireless, Nintendo Switch e periferiche del computer.

Il display LED digitale integrato mostra con precisione la percentuale di carica residua, eliminando il rischio di restare senza energia quando più serve. Nonostante l’elevata capacità, il charger di VEGER mantiene un design compatto e leggero, facile da trasportare in borsa o zaino.

Con un prezzo di soli 15,12€ e le spese di spedizione incluse su Amazon, questa offerta a tempo limitato è da prendere al volo.