Scopri il Redmi Note 14 5G: schermo AMOLED, batteria di lunga durata e prestazioni avanzate

Il mercato degli smartphone ha di recente accolto un nuovo dispositivo in grado di conquistare anche gli utenti più esigenti. Lo Xiaomi Redmi Note 14 5G è probabilmente il medio-gamma da acquistare in questo momento, forte di una scheda tecnica che non lascia indifferenti: display AMOLED a 120Hz, processore MediaTek 7025-Ultra e fotocamera principale da 108 megapixel sono alcune specifiche che balzano subito all'occhio. A rendere il tutto ancora più allettante ci pensa l'offerta a tempo di Amazon, che permette di acquistare il nuovo smartphone del colosso cinese (nella versione 8/256GB) a 249,90 euro, compresa spedizione.

Xiaomi Redmi Note 14 5G: il medio-gamma che punta al top

Già alla prima accensione, il Redmi Note 14 5G mostra i muscoli. Ad accogliere l'utente ci pensa infatti un display AMOLED da 6,67 pollici che ha tutto il necessario per una esperienza di visione di grande livello. La frequenza di aggiornamento adattiva si spinge fino a 120Hz, per animazioni sempre fluide, mentre la luminosità di picco di 2100 nit assicura massima visibilità anche sotto luce diretta. Ci sono poi l'ampia gamma cromatica DCI-P3 e diverse tecnologie per il comfort visivo, come le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free.

La scocca posteriore dello smartphone di Xiaomi è molto minimale ed elegante, dove spicca però il generoso modulo fotografico. Questo ospita una fotocamera principale da 108 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Pur non essendo un top di gamma, questo dispositivo permette di cattura foto e video di buona qualità, anche in ottica social, e nel caso possono essere applicate modifiche mirate con l'intelligenza artificiale (come Gomma AI), così da ottenere risultati in linea con le aspettative. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate, posizionata nel piccolo foro sul display, è da 20 megapixel.

Un ruolo centrale è ovviamente quello del processore, e il motore in questo caso è il MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Questo chip a 6 nm (fino a 2,5 GHz) sprigiona tutta quella potenza necessaria per un utilizzo fluido e reattivo in praticamente tutte le attività quotidiane, come la navigazione web, l'utilizzo di social come Instagram e TikTok, la visione di contenuti in streaming, il gaming e anche qualcosa di più. Fondamentali, soprattutto in termini di multitasking, sono anche gli 8GB di RAM, mentre l'archiviazione interna da 256GB offre ampio spazio per applicazioni, foto e video.

Lo Xiaomi Redmi Note 14 5G è certificato IP64, quindi resiste a schizzi, acqua e polvere, è dotato di un doppio speaker con Dolby Atmos, integra un modulo NFC, e permette lo sblocco sia con il lettore di impronte a schermo che con il riconoscimento del volto. La batteria, infine, è da 5110 mAh ed è previsto il supporto della ricarica rapida da 45W.

Insomma, questo smartphone ha tutto quello che serve per una esperienza completa, sempre fluida e reattiva. E tutto questo ad un prezzo accessibile, che attualmente è di soli 249,90, vista l'offerta a tempo di Amazon.