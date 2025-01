Uno smartwatch bello e potente a meno di 100€: il Redmi Watch 5 di Xiaomi è il best buy del giorno

Xiaomi Redmi Watch 5 è lo smartwatch pensato per chi desidera un prodotto da polso completo, elegante e adatto a tutte le esigenze quotidiane ma che non costi troppo. Di fatto, dispone di un display AMOLED da 2.07", permette di ricevere le telefonate via Bluetooth, ha un’autonomia straordinaria di 24 giorni e il monitoraggio avanzato della salute; non di meno offre prestazioni di alto livello in un design moderno. Ora disponibile su Amazon a soli 99,00 euro, con uno sconto del 10%, è un’offerta a tempo limitato che non puoi lasciarti sfuggire.

Xiaomi Redmi Watch 5: il dispositivo premium più economico a soli 99€

Il grande pannello AMOLED da 2.07 pollici è una gioia per gli occhi: garantisce immagini nitide e vivaci in ogni condizione di luce; ogni notifica e funzione risulterà facilmente leggibile. La luminosità adattiva invece, permette di adattarsi automaticamente per offrirti la migliore visibilità in ogni situazione.

Il wearable include il monitoraggio della frequenza cardiaca, il sensore per il controllo dell’ossigenazione del sangue (SpO2) e quello per la gestione dell’attività fisica, con il supporto a ben oltre 100 modalità sportive. È il tuo companion ideale se deisderti mantenerti attivo e in forma.

Grazie alla tecnologica Bluetooth, puoi rispondere direttamente dal polso senza dover cercare lo smartphone. In più, sappi che il sistema GNSS integrato garantisce un tracking preciso delle tue attività all’aperto, come la corsa al parco, un’escursione in montagna o un giro i bici. Infine, con la resistenza all’acqua 5 ATM, il Redmi Watch 5 è perfetto anche per nuoto e sport acquatici.

Segnaliamo che vanta una durata della batteria fino a 24 giorni; questo smartwatch elimina il problema delle ricariche frequenti, così potrai usarlo senza mai doverlo ricaricare per settimane.

Ora disponibile su Amazon a soli 99,00 euro, con uno sconto del 10%, il Redmi Watch 5 è il best buy del giorno.