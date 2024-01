Modena, 14enne scomparso: trovato morto

Castelfranco Emilia (Modena), 4 gennaio 2024 – Tragedia questa mattina a Castelfranco Emilia: è stato trovato morto un quattordicenne, che era scomparso da ieri nella zona della frazione di Gaggio.

Il suo corpo è stato trovato in un fossato, in via Prati. Pare esclusa la pista dell’omicidio: al vaglio tutte le altre ipotesi.

Ritrovato morto il ragazzo scomparso a Gaggio

Sul posto pompieri e forze dell’ordine, che già dalla mattina di oggi si erano attivate per le ricerche, fatte anche con i droni nelle ampie zone di campagna. Il Comune aveva attivato il protocollo per le persone scomparse e il sindaco Giovanni Gargano aveva già avvisato che: "Non ci sono tracce, se non che il telefono è ancora raggiungibile".

Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi.