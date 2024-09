Abk stringe una partnership con MOOOI : "Creazione esclusiva di superfici ceramiche"

Sceglie il Cersaie, in corso di svolgimento presso BolognaFiere, ABK Group, per annunciare la sottoscrizione di un accordo di licenza a lungo termine con il brand olandese MOOOI. "L’accordo con MOOOI rientra a pieno titolo nella strategia aziendale, che prevede il consolidamento della nostra posizione nel settore dell’alta gamma, grazie alle competenze, all’expertise e all’avanguardia tecnologica che da sempre ci distinguono sul mercato", har detto, commentando la sottoscrizione dell’accordo il Managing Director Sales & Marketing di ABK Alessandro Fabbri (nella foto), aggiungendo come "MOOOI rappresenta per noi un partner ideale, tanto per il ruolo di spicco che riveste nel mondo del design quanto per il suo approccio creativo non convenzionale, del tutto in linea con quello del nostro gruppo".

Fondata a Finale Emilia nel 1992, ABK Group è una protagonista assoluta nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, e poco più di un anno fa aveva acquisito il ramo d’azienda della ex Target Group di Fiorano, comprensiva di marchi, impianti ed immobili, ovvero una palazzina uffici e 6mila metri quadrati di stabilimento. È la prima volta che MOOOI, iconico brand di design fondato nel 2001, dedica la sua creatività rivoluzionaria a una collezione di pavimenti e rivestimenti in ceramica. "La scelta di collaborare con ABK Group – fanno sapere i vertici della holding olandese – è motivata dal know-how, dalle tecnologie all’avanguardia e alla capacità produttiva dell’azienda italiana". A legare ABK e MOOI, conclude Fabbri, "sono inoltre i valori condivisi, quali l’attenzione alla qualità, all’innovazione e la costante ricerca dell’eccellenza creativa".