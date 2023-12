Accertamenti anche su altri modenesi

Non c’è solo il patron e presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, tra i convolti nella maxi inchiesta della finanza. Tra i 26 nomi, infatti, gli indagati residenti tra Modena e provincia sono numerosi. Tra questi figurano Vincenzo Martinelli, di San Felice, 54 anni, domiciliato a Carpi; Dante Soresina, nato a San Possidonio, 65 anni; Paolo Schiavi, modenese di 57 anni. E ancora: il finalese Paolo Guidetti, 56 anni e Michele Bergamini, 54 anni di Castelfranco Emilia. Per quanto riguarda il 54enne Martinelli, il legale difensore, l’avvocato Henrich Stove sottolinea: "Abbiamo ricevuto l’atto come informazione di garanzia, non risultando annotato nel provvedimento il motivo di un suo coinvolgimento. Nel decreto di perquisizione si evince che è un’operazione volta ad accertare la regolarità o meno di rapporti economici e ricezione ed emissione di fatture. Fatture che fanno riferimento ad una società. Dell’attività di indagine, ovvero delle perquisizioni effettuate o richieste di esibizione di documenti, il mio assistito non è stato interessato e non è destinatario di questa attività, non avendo intrattenuto rapporti di ricezione di fatture da questa società di cui si presume la illiceità".