’Accoglienza e territorio’, il corso di Cna per gli albergatori

Si terrà domani alle 14.30 nella Biblioteca di Sestola il primo di quattro incontri del corso di formazione gratuito ’Accoglienza e territorio’ organizzato da Cna con altri enti del territorio. Si tratta di una opportunità per gli imprenditori dell’Appennino Tosco Emiliano per imparare come migliorare l’ospitalità e valorizzare il territorio. Con il relatore Alessandro Angelone professionista del settore turistico ed esperto di progettazione di destinazione e comunicazione turistica, si esplorerà l’importanza dell’autenticità nell’esperienza turistica. ’Questo incontro -dicono gli organizzatori- è il primo passo per chi aspira a rendere la propria attività un esempio di accoglienza eccellente’. Iscrizioni su www.cna.it l corso si propone di creare un percorso didattico mirato, con l’ambizione di coinvolgere attivamente le realtà imprenditoriali locali. L’obiettivo è duplice: da un lato, elevare la qualità dell’ospitalità offerta, dall’altro, promuovere una conoscenza approfondita delle attrazioni turistiche dell’Appennino. Rivolto in particolare alle imprese extralberghiere, ai pubblici esercizi, alla ristorazione e alla produzione alimentare, il programma vuole sottolineare l’importanza di ogni singolo attore nel contribuire a un’esperienza turistica autentica e memorabile. Il corso prevede 4 incontri della durata di 4 ore. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a seguito della partecipazione a tutti e 4 gli incontri.

g.p.