Accoltellato davanti alla stazione. Un 19enne ferito alla schiena : "Colpito da una banda di giovani"

Ancora un gravissimo episodio di sangue in città. Un accoltellamento che, come purtroppo spesso accade, ha visto coinvolti ragazzi giovanissimi. Ieri, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19 un ragazzo 19enne di origini straniere è stato ferito alla schiena da un altro gruppo di ragazzi – alcuni probabilmente minorenni – e tutti stranieri. Il ragazzo, sotto choc e sanguinante, ha chiesto aiuto ad alcune persone presenti, uomini e donne in quel momento in attesa dei mezzi pubblici in piazza Dante.

Tra loro anche l’inviato di Chi l’Ha Visto, Francesco Del Re che, proprio in quel momento, era impegnato a raccogliere testimonianze circa la scomparsa della 31enne Daniela Ruggi e che ha assistito alla cruenta aggressione praticamente in diretta. "Mentre mi occupavo del caso della giovane scomparsa, io e la troupe abbiamo notato che un gruppo di ragazzi inseguiva nel piazzale della stazione un altro giovane straniero. Ad un certo punto c’è stato un momento di grande concitazione, forti grida e il ragazzo ha iniziato ad urlare: ’Aiuto, mi hanno accoltellato, mi hanno accoltellato’". Il giovane si è tolto la maglia – continua l’inviato – "noi di Chi l’ha visto lo abbiamo raggiunto e abbiamo chiamato il 112. Dopo di che abbiamo atteso che arrivassero i soccorsi: perdeva sangue dalla bocca, aveva una parte di lama ancora conficcata nella schiena ma è sempre rimasto vigile, seppur sconvolto. Quello che posso dire è che purtroppo c’è stata una indifferenza totale da parte di tutti, a parte noi che subito ci siamo adoperati per aiutarlo e chiamare i soccorsi". Tra l’altro "noi questi ragazzi li avevamo appena fermati per chiedere notizie su Daniela e all’improvviso c’è stata l’aggressione".

Ieri sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: il ragazzo è stato trasferito d’urgenza a Baggiovara ma pare non corra pericolo di vita. Le lesioni riportate sono comunque serie. Sul posto sono anche convogliate le pattuglie della polizia di Stato e i carabinieri che si stanno ora occupando delle indagini al fine di risalire al responsabile. I militari, infatti, hanno via via raccolto le testimonianze di numerosi presenti.

"L’autore dell’accoltellamento è subito fuggito", conclude il giornalista. Saranno fondamentali, per individuare l’aggressore anche le telecamere di videosorveglianza della zona che proprio ieri gli inquirenti stavano acquisendo. Non si esclude che tra i coinvolti nell’ennesimo fatto di sangue vi siano anche alcuni componenti delle note bande di ragazzini violenti che spesso commettono reati in città e che tanto stanno facendo discutere in questi giorni.