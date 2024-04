Aggredisce i poliziotti. Bloccato ladro minorenne

Insieme a due complici ha cercato di svaligiare un negozio del centro storico. Il ragazzo, però, un 17enne è stato colto in flagranza di reato dagli agenti della Volante. Una volta bloccato il minore di origine tunisina ha aggredito i poliziotti ed è stato arrestato per rapina impropria aggravata in concorso, lesioni e resistenza.

L’episodio è accaduto alle 4 del mattino di lunedì. Gli agenti della Volante sono intervenuti in centro storico dove, in un negozio era stata segnalata la presenza di tre persone travisate. Alla vista delle Volanti i tre si sono dati alla fuga ma gli agenti, postisi al loro inseguimento, sono riusciti a raggiungere e a bloccare il 17enne, il quale aveva ancora in mano il cassetto di un registratore di cassa, contenente 260 euro. L’indagato ha opposto resistenza colpendo con calci uno degli agenti. Il minore è stato subito bloccato. Grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere del negozio, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto poco prima. I tre, infatti, ovvero il ragazzo e due complici si erano introdotti nell’esercizio commerciale dopo aver sfondato con un sasso la porta di ingresso.

Una volta asportato il cassetto del registratore di cassa, il trio era uscito dallo stesso varco e sorpreso dai poliziotti, nel frattempo intervenuti sul posto. Due ladri sono riusciti a fuggire mentre il 17enne è stato ammanettato per rapina aggravata, lesioni e resistenza. Il giovane è stato associato presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Bologna. A seguito dell’udienza il gip ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura della custodia cautelare presso l’istituto penitenziario minorile. Ora sono in corso indagini per risalire ai due complici.