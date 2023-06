Aggrediti due agenti di custodia "Va introdotto l’utilizzo del Taser"

"Dotare gli agenti di taser o comunque di strumenti di difesa adeguati". E’ questa la richiesta di Giovanni Battista Durante, Segretario Generale Aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale a fronte dell’ennesima aggressione ai danni di due agenti all’interno del penitenziario modenese. "Giovedì pomeriggio – spiegano Durante e Campobasso - un detenuto di origine tunisina ha aggredito violentemente due poliziotti che cercavano di svolgere il loro lavoro, facendo rispettare le regole. L’uomo, scagliandosi contro i due agenti, li ha colpiti con violenza, procurando loro lesioni giudicate guaribili in 4 e 7 giorni, dal locale Pronto Soccorso, dove si sono recati per le cure del caso. Sarebbe opportuno - affermano - che i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ponessero al più presto rimedio alla scellerata organizzazione degli istituti penitenziari, fatta negli anni passati, rendendoli quindi più sicuri, anche al fine di non vanificare gli sforzi che la politica sta facendo in questa direzione". Secondo i segretari Sappe è necessario procedere al più presto alla definizione dei protocolli operativi che sarebbero quasi ultimati. "E’ poi necessaria – continuano - la dotazione del Taser o altro strumento di difesa adeguato, così come riorganizzare gli istituti attraverso una diversa classificazione, differenziandoli in strutture di massima e media sicurezza e custodia attenuata". I