Al via il Bussinello e la Spring Cup: ben 125 squadre e 1.800 atleti

Entrano nel vivo questa mattina, le gare dell’intenso weekend di pallavolo giovanile internazionale, per i Trofei Bussinello e Spring Cup che la Scuola di Pallavolo Anderlini organizza in cinque comuni modenesi, dove sono allestiti i trentacinque campi su cui si giocheranno le qualificazioni, che si esauriranno domani mattina, prima delle finali, tutte in programma al PalaAnderlini. Saranno ben 126 le squadre complessivamente al via, 92 per la Spring Cup suddivise nelle categorie Under 11 - 13 -14 femminili e Under 11 - 13 - 15 maschili, e 34 tra Under 16 femminile ed Under 17 maschile, per quanto riguarda il Trofeo Bussinello. Oltre ai padroni di casa delle formazioni Anderlini, saranno presenti formazioni provenienti da tutta Italia, oltre a numerose delegazioni straniere, provenienti da Germania, Francia, Spagna, Polonia e Bulgaria: nel complesso, oltre 1800 atleti dai 10 ai 17 anni si preparano a darsi battaglia, in manifestazioni che sono ormai diventati un punto di riferimento nella pallavolo giovanile italiana, ed Europea. Novità di quest’anno è la manifestazione ’Pallavolo Senza Frontiere: Sfilata Inclusiva nel Cuore di Modena’, tra le vie del centro di Modena a cui tutte le delegazioni prenderanno parte nel pomeriggio di oggi: quest’anno l’Anderlini Spring ed il Trofeo Bussinello si tingeranno dei colori dell’Unione Europea. Partner ufficiale dei due tornei sarà infatti Scout, progetto Erasmus+Sport co-finanziato dall’Unione Europea, che vedrà la partecipazione di quattro delegazioni da Associazione Sportiva Carles Vallbona e quattro da Volleyball Nancy, partner del progetto Scout.

Nel pomeriggio i tornei saranno messi in pausa, e tutti i ragazzi di Spring Cup e Trofeo Bussinello si ritroveranno in centro città per due momenti, uno di gioco riservato alla categoria Under 11 ed uno di saluto e presentazione alla Cittadinanza. La manifestazione "Pallavolo Senza Frontiere: Sfilata Inclusiva nel cuore di Modena" è organizzata in collaborazione con Modena Amore Mio con il patrocinio del Comune di Modena e Panathlon Modena, ed il fondamentale sarà il supporto logistico della Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena.

r.c.