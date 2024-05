Al via un intervento per mettere in sicurezza un filare di 80 piante

In via Vedriani è in partenza entro la settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, un intervento per mettere in sicurezza il filare di 80 alberi che affianca la strada. I lavori sono stati programmati in seguito all’indagine sulla stabilità e lo stato di salute delle piante eseguita attraverso analisi visive, strumentali e di laboratorio nell’ambito del piano di controllo del patrimonio arboreo attuato dal Comune di Modena. Dalla verifica è emersa la necessità di effettuare la rimonda del secco su circa 25 esemplari, potature di risanamento in altri sette e la rimozione di 11 alberi a rischio schianto a causa della presenza di anomalie strutturali non sanabili con interventi colturali. Il filare è composto da bagolari, frassini e Melia azeradach, conosciuto come albero dei rosari, di età e dimensioni diverse e molto vicini tra loro. L’intervento prevede la pulizia dai rami secchi potenzialmente pericolosi su 27 alberi. Su altre sette piante saranno eseguite potature di risanamento. Gli esemplari instabili e pericolosi per la sicurezza delle persone, alti tra i 10 e i 14 metri, saranno invece abbattuti.