Giovane trovato morto in casa: giallo a Formigine (Modena)

Giallo a Formigine, giovane trovato morto in casa dalla sorella. Indagano i carabinieri (FotoFiocchi)

Formigine (Modena), 10 marzo 2023 – Mistero nel pomeriggio a Casinalbo di Formigine (Modena), in via Bassa Paolucci. Un giovane è stato trovato morto nel letto della sua camera intorno alle 14 dalla sorella.

Il giovane, originario di Bazzano (Bologna), infatti non rispondeva al telefono da questa mattina e non si è presentato al lavoro, in un’agenzia di consulenza per il lavoro a Modena. Da qui l’allarme è la terribile scoperta.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo, il medico legale e il pm oltre ai datori di lavoro del giovane.

Non sono chiari i motivi del decesso: non si esclude però la pista dell’omicidio.

Nel frattempo diversi amici, appresa la terribile notizia, sono arrivati sul posto.

Notizia in aggiornamento