Modena, lite a Soliera: morto l’85enne preso a martellate

Tragedia a Soliera

Soliera (Modena): tragedia in famiglia, colpisce a martellate la moglie e il suocero e poi si impicca

"Paolo era davvero troppo geloso. Fu lui a volere il suocero in casa"

Soliera (Modena), 24 gennaio 2022 – Non ce l’ha fatta l’85enne aggredito durante una lite in casa. La tragedia era avvenuta una settimana fa in una zona residenziale di Soliera, nel Modenese.

I carabinieri e i sanitari del 118 si trovarono di fronte una scena agghiacciante; sul pavimento accasciati c’erano una donna di 65 anni e l’anziano padre, di 85. Poco distante, nella rimessa, è stato invece rinvenuto il corpo senza vita di Paolo Soncin, 68 anni. Sarebbe stato l’uomo, secondo i primi accertamenti svolti sul posto dai carabinieri del nucleo investigativo di Modena, coordinati dalla Procura, a colpire con un martello ed altri oggetti contundenti alla testa le due vittime.

L’anziano fu subito intubato ma purtroppo è deceduto in ospedale mentre la figlia è sempre ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata a Baggiovara.

Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la furia omicida di Soncin, stimato lavoratore e padre di famiglia.