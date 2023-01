Soliera (Modena): tragedia in famiglia, un morto e due feriti

Tragedia familiare a Soliera

Modena, 17 gennaio 2023 - Ennesima tragedia familiare in tarda mattinata a Soliera, in via Marconi, in provincia di Modena.

Ancora la dinamica di quando accaduto nell’abitazione non è chiara ma vi sarebbero un morto e due feriti.

Marito e moglie sono stati trasportati a Baggiovara, l’uomo in condizioni critiche e pare raggiunto da colpi d’arma da fuoco.

Sul posto il nucleo investigativo dell’arma dei carabinieri e i sanitari del 118 con automedica e ambulanza.

Notizia in aggiornamento