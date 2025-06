Alla RAv-Arena. Renga riparte con il suo "Angelo"

Ravarino si prepara a vivere un weekend indimenticabile all’insegna della grande musica. Il Comune modenese ospiterà infatti la prima data ufficiale del nuovo tour di Francesco Renga, pensato per celebrare i 20 anni di “Angelo”, il brano che nel 2005 vinse il Festival di Sanremo ed è ormai entrato nella storia della musica italiana. L’attesissimo appuntamento è fissato per stasera, nella suggestiva cornice della Rav-Arena, allestita all’interno del Campo Sportivo di Ravarino, in via Maestra 179. A partire dalle ore 21, il pubblico potrà vivere un emozionante viaggio musicale attraverso i più grandi successi dell’artista bresciano, in un concerto che si preannuncia ricco di emozioni e ricordi.

Ma la festa è già iniziata ieri, con un altro evento speciale: sempre alla Rav-Arena, è andata in scena “Radio Stella Live”, una serata imperdibile a ritmo di anni ’80 e ’90 con le esibizioni live di Neja, Sandy Marton ed Enzo Persueder. Uno show all’insegna della nostalgia e dell’energia, perfetto per scaldare il pubblico in vista del concerto di Renga.

I biglietti per il concerto di Francesco Renga sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, oppure acquistabili in loco a partire dalle 18,30 di oggi. Procede così il secondo week-end del Giugno Ravarinese, un mese di grandi eventi, concerti e divertimento. Il programma completo si può trovare su www.prolocoravarino.com.