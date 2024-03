Ambulanza guasta, Ausl replica: "Servizio garantito"

L’approssimarsi della campagna elettorale riaccende i riflettori sulle condizioni dell’organizzazione sanitaria nell’Area Nord e, in particolare, intorno al suo ospedale. Un guasto mercoledì mattina dell’autoambulanza in servizio all’Ospedale Santa Maria Bianca ha provocato un sarcastico commento del segretario provinciale Lega e consigliere comunale di Mirandola Guglielmo Golinelli. Episodio ridimensionato nella sua portata dall’Azienda Usl di Modena. "Mirandola e parte della Bassa Modenese – ha denunciato Golinelli – sono rimaste senza autoambulanza. Dei tre mezzi in servizio, nessuno causa guasti è stato in grado di garantire il servizio. Già nelle scorse settimane il PS di Modena aveva prestato un’unità sostitutiva a Mirandola per sopperire al disservizio: stesso mezzo prestato successivamente anche al ’Ramazzini’, entrato nelle medesime difficoltà e sottratto alla Bassa. Questo è il potenziamento – conclude l’esponente leghista – sbandierato dall’Ausl anche nelle ultime settimane e sottolineato a più riprese dal Pd locale". E così l’Ausl è stata costretta a chiarire la situazione. "Non corrisponde al vero l’affermazione – sostiene l’Ausl di Modena – secondo cui nessuno dei tre mezzi del SET 118 a servizio del territorio del Distretto di Mirandola fosse operativo nella mattina di mercoledì. Infatti, solo un’ambulanza ha subìto un guasto e si è resa necessaria la sostituzione. L’area dunque – ribadisce l’Ausl – non è mai rimasta scoperta, né si sono verificate interruzioni di servizio, il servizio è stato garantito grazie alla sinergia con i mezzi del volontariato, come da protocollo in questi casi, prevedendo l’attivazione contestuale dell’automedica a supporto dei mezzi del volontariato presenti sul territorio".

Alberto Greco