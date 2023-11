Ancora alla guida senza patente: scoperto e inseguito

Era già stato "pizzicato" qualche mese fa dalla polizia locale perché si era messo alla guida di una Bmw senza avere la patente. In questi giorni la stessa persona – V.B., un 28enne residente a Savignano – ci ha riprovato sempre con la stessa vettura, risultata peraltro priva di assicurazione e fuori regola anche con la revisione periodica. Ad accorgersi di tutto questo è stata ancora una volta la polizia locale, grazie al sistema di varchi elettronici "Targa System" installati nel territorio dell’Unione. Fermare il 28enne non è stato però immediato. Nonostante una pattuglia gli avesse intimato l’alt proprio in via Pertini, a pochi metri dalla sede del comando della polizia locale, V.B. ha tentato di fuggire. Ne è nato un inseguimento a velocità elevata che ha coinvolto due pattuglie e che è andato avanti per alcuni chilometri, tra zig zag, sorpassi ed inversioni di marcia lungo via Vignolese. Alla fine il 28enne sulla Bmw è stato raggiunto e costretto a fermarsi. Dopo i vari accertamenti, il conducente è stato denunciato per guida senza patente e violazione dei sigilli, in quanto la sua auto risultava già sottoposta a sequestro.

Il veicolo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

m.ped.