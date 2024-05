"Andrea è giovane ed entusiasta: farà bene"

Il nuovo corso targato Andrea Catellani è ormai pronto a partire. Oltretutto, nella settimana in cui la primavera di Mandelli si giocherà la promozione in primavera 2, sabato alle 15 a Savignano è in programma la finale di ritorno con la Pro Vercelli, ai canarini basterà non perdere per festeggiare il salto di categoria. Non ci saranno colpi di scena in panchina, il neo ds preparerà la prossima stagione con Pierpaolo Bisoli, ben saldo sulla sua panchina, nonostante le numerose voci con le quali il Modena ha fatto i conti nelle ultime settimane. L’eredità di Vaira, dunque, sta per essere presa in carico da Catellani.

Dopo 3 anni si cambia, di questo ne ha parlato un collega di Vaira che risponde al nome di Massimo Taibi: "Per un club, pur convinto della propria filosofia, contano i risultati – ha raccontato al programma tv ’Gialli di sera’ – poi, ovviamente, la società è chiamata a valutare tutto quanto. Magari, hanno avuto idee diverse nei colloqui effettuati. Sinceramente sono sorpreso, li vedevo affiatati e legati ma quando si rompe o viene a mancare la fiducia o si hanno idee diverse".

Influenze dell’ambiente? "Solitamente le società dovrebbero essere staccate dall’opinione pubblica. Il direttore non si cambia a giugno, evidentemente lo hanno pensato prima. Così come, probabilmente, la storia di Bianco non ha giovato a Vaira. Si pensava si potesse vedere un calcio nuovo ed è stato rischioso. Davide qui ha fatto molto bene, aveva credito, presumo la scelta fosse sua".

A proposito di Paolo Bianco, il mister esonerato sul finire della stagione, e della scommessa estiva, Taibi ha espresso la sua opinione sul tecnico: "Bianco ha delle buone idee, dovrebbe migliorare nella dialettica. Devono essere gli altri a dirti bravo, le critiche anche ingiuste vanno accettate, fa parte del gioco". In merito al suo esonero, "il Modena d un certo punto avrà avuto paura a 5 giornate dalla fine, ci sta, tutte le società dipendono dai risultati e in quel momento non stava andando bene". Ora, come detto, è il tempo di affidare le chiavi canarine a Catellani. Il quale, sta vivendo un’esperienza simile a quella di Taibi: "Io entrai in corsa a gennaio, subentrando a Cannella – ha concluso – aveva costruito una buona squadra fortunatamente, alla quale ho aggiunto solo alcune pedine. Catellani avrà tempo per fare mercato, conosce l’ambiente, è un ragazzo giovane e ha entusiasmo. I presupposti per fare bene ci sono tutti".

Alessandro Troncone