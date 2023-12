Anziani, Natale di solidarietà. Torna il pranzo degli auguri offerto dai Lions Club

Mentre il clima natalizio si va diffondendo in tutte le strutture e nei centri diurni, un centinaio di ospiti delle Cra, le Case residenza anziani, danno il via ai festeggiamenti già domani con il pranzo degli auguri offerto dai Lions Club di Modena. Infatti, dopo la pausa conseguente alla pandemia, in cui il tradizionale pranzo di Natale era stato sostituito dalla distribuzione dei pandorini, torna l’appuntamento al ristorante Vinicio di Modena. Giunto alla quattordicesima edizione, l’incontro conviviale fatto di sapori e gusti natalizi, dal cotechino al panettone, sarà accompagnato da intrattenimento musicale e scambio di doni; inoltre, come da tradizione, saranno i soci Lions e Leo Club ad occuparsi del servizio ai tavoli.

Quasi un centinaio gli anziani ospiti provenienti dalle diverse strutture che parteciperanno al pranzo insieme ai loro accompagnatori; saranno inoltre presenti il sindaco Gian Calo Muzzarelli e l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena Roberta Pinelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la consigliera regionale Francesca Maletti.

Il sindaco Muzzarelli presentando l’appuntamento ha ringraziato i Lions ricordando che "il pranzo degli auguri con gli anziani è una bella iniziativa di convivialità e solidarietà che ci fa piacere sia stata ripristinata come da tradizione" e ne ha soprattutto sottolineato il valore simbolico, in quanto "è una delle occasioni che rafforza la coesione sociale e contribuisce a far sentire i nostri anziani parte di una comunità che sa proteggerli e valorizzare il patrimonio di esperienze e memoria di cui sono custodi".

Insieme ai presidenti di club e di zona, l’Officer distrettuale del Lions Gianfranco Sabatini ha ribadito: "Non solo per gli anziani che partecipano, ma anche per i soci Lions, il pranzo degli auguri di Natale è un appuntamento importante che rientra completamente nello spirito dei Lions, il cui motto è appunto ‘noi serviamo’, oltre ad essere l’occasione per trascorrere alcune ore in compagnia con spirito di condivisione".

Domani la mattinata inizierà alle 11 con la Santa Messa celebrata da monsignor Giuliano Gazzetti prima di condividere il pranzo allietato dai canti del Coro San Lazzaro, a cui seguirà lo scambio dei doni condito dalla simpatia scanzonata di un ospite a sorpresa. L’appuntamento è promosso dai Lions modenesi e dal Leo club (associazioni giovanili) in collaborazione con l’assessorato a Politiche sociali del Comune di Modena. "Il pranzo di Natale – ha concluso l’assessora Pinelli – rientra tra le attività di socializzazione che promuoviamo nelle strutture e sul territorio, affinché gli anziani non smettano di sentirsi parte di una comunità anche quando, a causa delle condizioni di salute, hanno perso parte della loro autonomia e vivono in una struttura protetta". Sono 2400 gli anziani seguiti, in vario modo, dai Servizi sociali; il Natale, in particolare, è uno dei momenti speciali in cui le strutture si aprono per consentire alle famiglie di trascorrere la festa con i propri cari e con gli operatori che quotidianamente si prendono cura di loro.