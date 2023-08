"Auto che sfrecciano come in pista Così noi residenti siamo in pericolo"

"Intervenite prima che sia troppo tardi per limitare la velocità dei veicoli sulla Strada Provinciale 18, che da Levizzano va a Puianello per proseguire poi verso Riccò. Questa strada è ormai diventata una pista di prova per qualsiasi mezzo, con conseguenti pericoli per chi la percorre e per chi vi abita".

A denunciare la situazione è una residente della zona, che aggiunge: "La situazione di pericolosità di questa strada va avanti ormai da anni, ma negli ultimi tempi il problema mi sembra si sia accentuato, anziché attenuato. Le situazioni di pericolo le riscontro specialmente nei weekend, quando sfrecciano collaudatori di fuoriserie, persone che noleggiano auto sportive, gente che prova auto da rally o motociclette. Tutti sfrecciano a velocità assurde".

La cittadina, infatti, ha voluto inoltre sottolineare altre criticità che compromettono lo scenario. "In occasione poi di manifestazioni sportive, come ad esempio i rally che a cadenza pressochè annuale toccano anche queste zone, c’è chi viene a provare la propria auto sul percorso che dovrà poi affrontare in gara. Con modalità che si possono immaginare. Il problema principale – prosegue - è che non vedo mai nessuno a controllare, e chi viene per queste strade a guidare come un folle sa quindi che non rischia assolutamente nulla. Capisco perfettamente che il personale delle forze dell’ordine sia poco rispetto alle reali necessità del territorio, ma credo che sarebbe molto utile se ogni tanto polizia locale, carabinieri o polizia si mettessero lungo la strada con l’autovelox mobile. Ancora meglio sarebbe installare autovelox fissi lungo la strada, almeno in prossimità delle abitazioni, sulla falsariga di quelli che già ci sono nella zona del lago di Garda, in cui scrivono "autovelox in serie" e ne piazzano svariati uno dopo l’altro".

Ma non è finita qui. Da parte sua, la vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, interviene spiegando: "Sono al corrente che spesso la SP18 viene percorsa in maniera eccessiva che va sicuramente a minare la sicurezza di residenti e non solo. Da parte mia solleciterò maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine".

"In sinergia con la Provincia di Modena, competente di questo tratto, alla Polizia Locale dell’Unione Terre di castelli e all’Ufficio tecnico del Comune di Castelvetro, cercherò poi di comprendere cosa è possibile mettere in atto. Perchè la sicurezza è fondamentale – prosegue –. Di pochi giorni fa è la notizia che in Italia, ogni tre ore, c’è un decesso sulle strade; bisogna che tutti si faccia rete per evitarlo, attraverso il rispetto delle norme, il rispetto delle persone e azioni volte alla tutela del cittadino".

Marco Pederzoli