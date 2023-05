Auto nel Tiepido, ferite due donne

Hanno avuto la prontezza, nonostante lo choc, di uscire dal mezzo, pur ingerendo un po’ d’acqua. Sono salve per miracolo due amiche 22enni che alle 4 di giovedì notte sono finite con la propria auto, una Peugeot 208, nel torrente Tiepido, dopo un volo di alcuni metri nel profondo fossato. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto ma pare che la giovane alla guida abbia perso il controllo del mezzo all’altezza del ponte sul torrente Tiepido, nel tratto in cui vi è una curva per poi precipitare, capovolgendosi, nel fossato in cui è presente circa un metro d’acqua. Le giovani, seppur spaventate e lievemente ferite sono riuscite ad aprire la portiera e ad uscire velocemente dal mezzo. Nel frattempo sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Le amiche sono state quindi trasportate all’ospedale di Baggiovara per gli accertamenti sanitari di rito ma ieri mattina sono state dimesse, fortunatamente, con pochi giorni di prognosi. I pompieri, invece, hanno impiegato diverso tempo prima di riuscire a recuperare il mezzo, andato distrutto, dal torrente.

Altro schianto, poi, nel primo pomeriggio di ieri sulla Giardini, nei pressi di via Panni. Due auto si sono scontrate frontalmente e nell’impatto sono rimaste ferite, seppur non in modo grave, due donne.