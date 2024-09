Battistella, un cross al bacio. Gerli corre sempre per due

GAGNO 6,5 Prima frazione di grande tranquillità, nella ripresa due begli interventi prima su Distefano poi su Ambrosino, non può far nulla sul tap in ancora di Distefano.

CALDARA 5,5 Schierato nel suo più congeniale ruolo di centrale, macchia una gara diligente quando si fa anticipare da Distefano sul gol frusinate. (30’ st Bozhanaj 6 Porta un pizzico di dinamismo nel finale)

BOTTEGHIN 6 Prima da titolare per il brasiliano che gioca con buona sicurezza per novanta minuti, non male per un 37enne...

ZARO 6,5 E’ il più dinamico dei difensori centrali, ha un conto aperto evidentemente col Var, tiene in gioco Distefano per un centimetro. Si spinge in attacco sulla palle inattive ma senza fortuna.

DI PARDO 5,5 Ha tra i piedi dopo venti minuti una palla ghiottissima ma purtroppo sul piede sbagliato, poi tanta corsa ma poca precisione negli appoggi (42’ st Duca sv Pochi minuti sul terreno di gioco)

GERLI 7 Mette ordine in ogni azione correndo per due e rimane lucido fino all’ultimo pallone

SANTORO 6,5 Vicinissimo alla rete nella prima frazione con un destro che esce di poco, solita buone densità a centrocampo. Esce forse un attimo troppo presto (17’ st Battistella 6 In una frazione di gara con qualche errore di troppo, va a meritarsi la sufficienza con il cross al bacio per il gol di Defrel).

COTALI 6 Da ex di turno, sente aria di... casa e soprattutto nella prima frazione gioca un match sufficiente anche in fase di spinta.

PALUMBO 7 Chilometri e piedi buoni al servizio della squadra, assieme a Gerli tiene su la squadra anche nei momenti complicati della ripresa. Cala leggermente nel finale, ma è comprensibile)

ABIUSO 5,5 Approccio alla gara timido, ha una buona occasione di testa ma anche nell’occasione non è deciso e Cerofolini para. (1’ st Defrel 7 Non si vede per un tempo, poi nel recupero ‘Gregorio il prestigiatore’ tira fuori dal cilindro la zuccata del pareggio.

MENDES 6 Primo tempo in cui non gioca molti palloni, ma quelli che tocca sono incisivi. Nella ripresa lentamente esce di scena, il cento per cento della forma non è lontanissimo ma neppure vicino... (17’ st Gliozzi 5,5 Si butta nella mischia ma non riesce ad essere utile alla causa come nel match vinto contro il Bari).

Alessandro Bedoni