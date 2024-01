"Bene la scelta sul nome unitario. Allargare il più possibile l’alleanza"

"Trovo positivo che il percorso che si è sviluppato in questi ultimi giorni abbia portato alla soluzione che da tempo auspicavo, e che avevo già avuto modo di ribadire.

Parlo della scelta di orientare tutti gli sforzi e le energie per l’individuazione di un candidato unico per le prossime elezioni amministrative di Modena". La considerazione è del parlamentare Stefano Vaccari, tra quelli che nei giorni scorsi più si era speso per la soluzione unitaria. "Ritenevo e ritengo indispensabile – rimarca Vaccari – dirigere tutti i nostri sforzi nella massima convergenza possibile delle forze che oltre al Pd possono concorrere a formare una nuova alleanza per il futuro di Modena".

Il Partito democratico "ha dimostrato grande senso di responsabilità e di sintesi, dopo settimane intense di confronti e riflessioni, non semplici ma importanti. Siamo gli unici capaci di farlo.

Le indicazioni di nomi, che alcuni iscritti ai circoli avevano portato alle assemblee di circolo, avevano suggerito otto possibili profili, alimentando un dibattito che ha stimolato riflessioni e approfondimenti interessanti, testimoniando ancora una volta quanto sia prezioso il contributo democratico costruito in questi anni da questo partito attraverso suoi giovani amministratori e dirigenti per il bene di Modena".

La scelta che l’assemblea cittadina ha compiuto individuando Massimo Mezzetti come candidato alle prossime elezioni amministrative da proporre alle altre forze politiche e civiche, conclude il parlamentare, "si è rivelata fin da subito estremamente positiva, come dimostra la grande apertura che si è registrata da chi si può riconoscere nei valori e nelle idee del centro sinistra, aggregando energie e sensibilità nuove in vista delle elezioni. Ringrazio i segreteri cittadina e provinciale Federica Venturelli e Roberto Solomita per l’intenso lavoro di questa settimane, sempre teso alla sintesi unitaria più alta, oltre alla disponibilità che gli otto candidati avevano dato al servizio della comunità".

Ora "ci attende la sfida più importante, quella di battere le destre, alle elezioni amministrative ed europee, appuntamenti decisivi per la tenuta democratica del nostro territorio e per il futuro delle nostre comunità. Buon lavoro a Massimo Mezzetti, che ben oltre il nostro duraturo rapporto di amicizia, avrà tutto il mio e nostro sostegno ora e per il percorso di dialogo e confronto con la città e la campagna elettorale dei prossimi mesi".